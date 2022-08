Neuer Fachbereich am Diakonie-Krankenhaus Wehrda

Hatim KanaanehFoto: Diakonie-Krankenhaus

MARBURG-WEHRDA - Verstärkung für die Abteilung Chirurgie im Diakonie-Krankenhaus Wehrda: Dr. Hatim Kanaaneh ist Leiter der neuen Sektion Viszeralchirurgie.

Die Viszeralchirurgie ist die Chirurgie des Bauchraumes, der Bauchwand, der Hormondrüsen und der Weichteile, erläutert das Krankenhaus in einer Pressemitteilung. Viszeralchirurgen seien spezialisiert beispielsweise auf Dünn- und Dickdarm, Speiseröhre, Magen, Leber, Gallenblase und Bauchspeicheldrüse.

"Mit seinen herausragenden Qualifikationen wird er die Viszeralchirurgie als eigenständigen Fachbereich innerhalb unserer Chirurgie aufbauen und so unser medizinisches Spektrum deutlich erweitern", sagt Krankenhausdirektor Sebastian Spies.

Hatim Kanaaneh, Jahrgang 1964, wurde in Nazareth in Israel geboren. Er kam 1984 nach Deutschland und studierte ab 1985 Humanmedizin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Dieses Studium schloss er 1992 ab, anschließend folgte seine Promotion. Kanaaneh ist Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirurgie und spezielle Viszeralchirurgie. Zu seinen beruflichen Stationen gehören unter anderem die Kreisklinik Wolfhagen, wo er Chefarzt der chirurgischen Abteilung war. Außerdem war er Leitender Oberarzt der Abteilung für Allgemein- und Viszeralchirurgie des Klinikums Bad Salzungen. Zuletzt schloss er sich der Praxisgemeinschaft der Praxisklinik Marburg an.