Neuer Premium-Stadtwanderweg

Der neue Stadtwanderweg in Marburg präsentiert die schönsten Aussichtspunkte. Foto: Paavo Blåfield/Lahntal Tourismus Verband

MARBURG - Entdecken, zuhören und genießen - das steht bei der feierlichen Eröffnung des neuen Premium-Stadtwanderwegs "Marburger Ausblicke" am Samstag, 30. April, auf dem Programm. Die geführte Tour zur Einweihung des neuen Stadtwanderwegs bildet auch den Auftakt der Jubiläumsveranstaltungen zum zehnten Geburtstag des Lahnwanderwegs.

Los geht's um 11 Uhr am Wanderportal im Gisonenweg 2-3. Hier im Marburger Schlosspark werden die Gäste mit festlicher Posaunenmusik empfangen. Nach der Musik und kurzen Grußworten führen die Gründer der Erzählschule Burgwald, Henning Smolka und Karin Kirchhain, über Teile des zertifizierten Prädikatsweges. Die Route führt am Schloss, der Elisabethkirche, der Augustenruhe, dem Behring-Mausoleum und der Anna-Blick-Hütte vorbei - und präsentiert die schönsten Aussichtspunkte und Weitblicke in Marburg. Zusätzlich ist eine Erfrischungspause eingeplant.

Die Teilnahme an der Eröffnung und dem Rundgang ist kostenlos, eine Anmeldung erforderlich unter der Adresse www.marburg-tourismus.de/ erlebnis-buchen.