Nicht alle jubeln über Tempo 30

Sterzhausen ist es gewohnt, dass "Entscheidungen" immer wieder irgendwelchen gesetzlichen Vorgaben untergeordnet werden.

So gibt es ja auch schon seit Jahren den Wunsch nach Zebrastreifen oder Querungshilfen etwa auf Höhe des Sandwegs oder dort, wo sich an beiden Straßenseiten Geschäfte und andere öffentliche Einrichtungen befinden. Bürger beispielsweise aus der Ringstraße oder den Straßen "Flachspfuhl", "In der Mühlstatt" und dem "Sussarguesring" müssen mehr oder weniger immer selbst zusehen, wie sie die B 62 zu Fuß queren, um zum Einkaufscenter zu gelangen, egal ob fünf Jahre alt, 25, 55 oder 85. Hier hieß es bisher immer, dass im Verhältnis zum Verkehr zu wenige Fußgänger die Straße kreuzen. So müssen auch Busnutzer, die an der Haltestelle Sandweg aussteigen, je nach Fahrtrichtung dort ohne Zebrastreifen oder ähnliches auskommen. Da es dort noch nie und schon gar nicht zu einer Häufung von Unfällen gekommen ist, blieb das Projekt Zebrastreifen bisher auch unerfüllt.