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Freitag, 17.07.2020 - 12:30
2 min

Nun doch kein Erlebnispark in Amöneburg

Der Investor gibt die Pläne für einen Erlebnispark im Amöneburger Steinbruch auf. Das sind die Hintergründe.

Von Michael Rinde
Im April wurden erstmals die Pläne für den Bau eines Erlebnisparkes im ehemaligen Amöneburger Steinbruch vorgestellt. Viereinhalb Monate später ist das komplette Projekt vom Tisch. Foto: Thorsten Richter

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