Open-Air-Konzerte bei Marburger Sommernächten genießen

Jan Josef Liefers kommt mit seiner Band Radio Doria am 16. Juli auf die Schlosspark-Bühne in Marburg. Foto: Joachim Gern

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Inmitten des Marburger Schlossparks wird vom 14. bis 17. Juli die neue Veranstaltungsreihe "Marburger Sommernächte 2022" stattfinden. Bedingt durch die Pandemie hatte sich der Start der neuen Open-Air-Reihe verschoben. Nun können Musikfreunde auf der Schlossparkbühne die Konzerte von The Hooters, Versengold, Radio Doria und Konstantin Wecker erleben.

Hooters-Konzert

schon ausverkauft

Eröffnet werden die "Marburger Sommernächte 2022" am Donnerstag, 14. Juli, von der Band Versengold, die feinsten Folk-Rock zelebriert. Die Bremer erreichten Anfang dieses Jahres mit ihrem Album "Was kostet die Welt" die Nummer 1 der offiziellen deutschen Album-Charts. Für das Konzert sind nur noch wenige Tickets erhältlich.

Am 15. Juli ist dann die US-amerikanische Kult-Rockband The Hooters 1980 zu Gast. Dieses Konzert ist bereits ausverkauft.

Dass Jan Josef Liefers nicht nur ein großer Schauspieler, sondern auch ein ausgezeichneter Musiker ist, demonstriert er seit Jahren mit seiner Band Radio Doria. Liefers tritt mit Radio Doria am 16. Juli auf. Und falls die Band noch einen Tag länger in der Lahn-Stadt bleibt, hört sie vielleicht dann auch den glanzvollen Abschluss der Reihe mit einem der bedeutendsten deutschen Liedermacher: Konstantin Wecker. Der Münchner Künstler gastiert zusammen mit Jo Barnickel und Fany Kammerlander am 17. Juli mit dem Programm "Trio" in Marburg.