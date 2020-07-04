Opfer kann nun Schlussstrich ziehen

Ein 38-Jähriger hat vor dem Landgericht in Marburg seine Berufung zurückgenommen. Er hatte einer jungen Frau derart auf das Ohr geschlagen, dass diese als Folge einen Trommelfellanriss und Tinnitus erlitt. Archivfoto: Christian Röder
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