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Samstag, 04.07.2020 - 14:04
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Opfer kann nun Schlussstrich ziehen

Ein 38-Jähriger hat vor dem Landgericht in Marburg seine Berufung zurückgenommen. Er hatte einer jungen Frau derart auf das Ohr geschlagen, dass diese als Folge einen Trommelfellanriss und Tinnitus erlitt.

Ein 38-Jähriger hat vor dem Landgericht in Marburg seine Berufung zurückgenommen. Er hatte einer jungen Frau derart auf das Ohr geschlagen, dass diese als Folge einen Trommelfellanriss und Tinnitus erlitt. Archivfoto: Christian Röder

Ein 38-Jähriger hat vor dem Landgericht in Marburg seine Berufung zurückgenommen. Er hatte einer jungen Frau derart auf das Ohr geschlagen, dass diese als Folge einen Trommelfellanriss und Tinnitus erlitt. Archivfoto: Christian Röder

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