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Freitag, 24.04.2020 - 14:30
4 min

Opfer sagt im Marburger Mordprozess aus

41-jährige Ehefrau des Angeklagten berichtet von Gewalt in der Beziehung. Bei dem Angriff hatte sie Angst um ihr Leben.

Von Björn Wisker
Der Angeklagte (links) berät sich mit seinem Verteidiger Thomas Strecker. Foto: Nadine Weigel

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