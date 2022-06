Opfer verprügelt: Zwei Überfälle hintereinander in Marburg

In beiden Fällen schlugen die Täter auf ihre Opfer ein. Symbolfoto: dpa

MARBURG - Kurz hintereinander haben sich in der Nacht zum Dienstag, 21. Juni, in Marburg zwei Überfälle ereignet. In beiden Fällen sucht die Kripo dringend nach Zeugen.

Überfall Nummer eins ereignete sich nach den Angaben des verletzten Opfers um 1.30 Uhr im Schülerpark. Der 34-Jährige, den die Polizei gegen 1.50 Uhr am Hauptbahnhof angetroffenen hat, sagte aus, dass vier Männer plötzlich und unvermittelt auf ihn einschlugen, als er die öffentliche Toilette im Park verließ. Die Täter, die er nicht näher beschreiben konnte, flüchteten mit seinem Rucksack und erbeuteten damit zwei Laptops, ein i-Phone, ein wenig Bargeld und persönliche Dokumente. Ein Rettungswagen transportierte den Verletzten ins Krankenhaus.

Die Polizei fragt: Wer war in der Nacht zum Dienstag zwischen 1 und 2 Uhr rund um den Hauptbahnhof beziehungsweuse im oder in der näheren Umgebung des Schülerparks unterwegs? Wem ist eine Viergruppe aufgefallen und wer kann diese Personen näher beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Wer hat die Auseinandersetzung an den öffentlichen Toiletten im Park bemerkt oder zur angegebenen Tatzeit davonlaufende Personen gesehen? Wo ist ein schwarzer Rucksack aufgetaucht?

Trio droht Frau, Partner weiter zu schlagen

Der zweite Überfall spielte sich gegen 2.25 Uhr in der Marburger Untergasse ab. Dort überfielen drei noch unbekannte Täter ein Pärchen. Sie schlugen und traten gemeinschaftlich auf den Mann ein und entrissen ihm die Bauchtasche mit Geldbörse und Mobiltelefon. Sie schlugen auch die Frau und erpressten von ihr Bargeld, indem sie ihr drohten, den Mann weiter zu verprügeln. Die Männer flüchteten nach der Tat. Die Fahndung nach dem Trio blieb erfolglos. Alle drei waren circa 20 Jahre alt und mit kurzen Hosen bekleidet. Einer der Männer war dunkelhäutig. Dieser und ein weiterer hatten dunkle Locken. Sie sprachen kein akzentfreies Deutsch. Die Männer erbeuteten neben den 20 Euro Bargeld der Frau eine schwarze Nike-Umhängetasche (Bauchtasche), eine schwarze Ledergeldbörse und ein iPhone X.

Auch in diesem Fall bittet die Kripo Marburg um Mithilfe, sucht Zeugen und bittet diese dringend, sich zu melden. Wer war gegen 2.25 Uhr in der Oberstadt, speziell in der Untergasse oder in der näheren Umgebung? Wer hat den Vorfall beobachtet? Wem ist ein Trio aufgefallen, auf welches die Beschreibung passt und wer kann die Personen weiter beschreiben oder Hinweise zu ihrer Identifizierung geben? Wo ist die Nike-Bauchtasche?

Hinweise gehen in beiden Fällen an die Marburger Kriminalpolizei unter der Nummer (06421) 406 0.