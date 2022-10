Paketlogistik soll klimafreundlicher werden

Bringt in Marburg bald das Lastenrad die Pakete zu den Einzelhändlern? Am 10. Oktober können sich Interessierte darüber online austauschen Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa

MARBURG - Paketlieferungen benötigen ein durchdachtes Logistikkonzept. Daher lädt die Stadt Marburg lokale Einzelhändler dazu ein, sich in zwei Veranstaltungen über Potenziale und Umsetzungsmöglichkeiten eines zentralen Mikro-Hubs für die Zustellung und Abholung von Lieferungen auszutauschen.

Mikro-Hubs sind Umschlagplätze für Pakete, etwa Container oder geeignete Immobilien. Die Pakete werden von den Paketdiensten dort angeliefert und anschließend auf kleine, emissionsarme Fahrzeuge umgeladen. Dies können Lastenfahrräder (sogenannte Cargo-Bikes) oder auch kleine Elektrofahrzeuge sein. Mit diesen Fahrzeugen werden die Pakete dann zu den Empfängern transportiert - platzsparend und klimafreundlich. Durch solch ein Mikro-Hub ergeben sich Vorteile für den lokalen Einzelhandel. So kann es als Warenzwischenlager fungieren und ermöglicht, Pakete ganztägig abzuholen und zuzustellen. Auch weitere Zusatzleistungen lassen sich je nach Bedarf integrieren.

Die Stadt hatte bereits im Dezember 2020 die Beratungsunternehmen PB Consult und Urban Logistics Solutions mit der Durchführung einer Machbarkeitsstudie zu Mikro-Hubs beauftragt. Dabei ging es um die Frage, ob kleine innerstädtische Umschlaglager für Kurier-, Express- und Paketsendungen in Verbindung mit dem Einsatz von Lastenrädern für die "letzte Meile" bis zum Empfänger zu einer Verkehrsentlastung führen und umsetzbar sind.

Die Machbarkeitsstudie kam jedoch zu dem Ergebnis, dass ein Mikro-Hub-Konzept in Marburg zu keiner verkehrlichen Entlastung und somit auch nicht zu geringeren Emissionen führt. Zum einen sei das Paket-Sendungsaufkommen zu gering; zum anderen führe der geringe Ersetzungsgrad durch Lastenräder zu keiner Entlastung im Verkehr. Die Stadt hatte dabei auch die Einzelhändler befragt, wie diese ihre Paketzustellung und -Abholung organisieren. Dabei zeigten viele ein Interesse, die Zustellung und die Abholung der Paketlieferungen besser zu organisieren. Aufbauend auf diesen Ergebnissen unterstützt die Stadt nun die Erstellung und Umsetzung eines neuen Logistikkonzepts. Dabei sollen tragfähige Geschäftsmodelle erprobt werden, bei denen für die Zustellung und Abholung der Pakete Lastenräder eingesetzt und in einem zentralen Hub umgeschlagen werden.

Dieses Mikro-Hub-Konzept soll helfen, den Herausforderungen des Einzelhandels zu begegnen und die Paketlogistik stadtverträglicher und effizienter zu gestalten. Die Stadt lädt nun alle Einzelhändler dazu ein, sich bei zwei Veranstaltungen zu informieren, Ideen einzubringen und ins Gespräch zu kommen: So findet eine Info-Veranstaltung für Einzelhändler am Montag, 10. Oktober, von 9 bis 10.30 Uhr statt. Das Einloggen in die Online-Veranstaltung erfolgt über den Link https://tinyurl.com/ 4eja8w6r.

Am Donnerstag, 20. Oktober, können ab 10 Uhr auf dem Marktplatz Cargo-Bikes Probe gefahren werden. Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) kommt um 17 Uhr dazu und hält eine Ansprache zum Thema. Interessierte an der Info-Veranstaltung oder dem Testtag schicken eine kurze Nachricht mit dem Betreff "Mikro-Hub" per E-Mail an wirtschaft@ marburg-stadt.de.