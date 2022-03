Pappel werden Donnerstag gefällt

Im vorigen Sommer stürzt eine äußerlich gesund erscheinende Esche einfach auf die Straße. Daher hat die Stadt den Baumbestand genauer untersucht. Foto: Jonas Thissen/DBM

MARBURG-MARBACH - Die Arbeiten sind notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten: In der Straße "Im Köhlersgrund" im Stadtteil Marbach müssen am Donnerstag, 3. März, zwölf Pappeln gefällt werden. Die Straße ist von 9 bis 15 Uhr voll gesperrt.

Zahlreiche Baum- und Astbrüche in jüngster Vergangenheit, zuletzt beim Sturmtief Antonia, machen die unverzüglichen Fällungen unumgänglich, teilt die Stadt Marburg mit.

Leichte Windböe kann

bereits zum Bruch führen

Zwölf Pappeln sind durch Fäulnis an den Füßen der Stämme beschädigt. Der Grund: An den Pappeln wurden Rasenschnitt, Äste und sonstige Gartenabfälle abgeladen. Die Abfälle zersetzen sich und die dabei entstandenen Pilze greifen die Baumrinde an. Dadurch dringt Feuchtigkeit in das Holz ein.

Das Ergebnis: Die Wurzeln und das Holz werden zersetzt. So können äußerlich gesund aussehende Bäume einfach umfallen - schon bei wenig Wind oder durch ihr eigenes Gewicht.

Bereits im vergangenen Jahr war in der Straße eine äußerlich gesund erscheinende Esche auf die Fahrbahn gestürzt. Deshalb hat der Fachdienst Stadtgrün und Friedhöfe den Baumbestand eingehender untersucht. Die Sachverständigen entdeckten unter anderem den Hallimaschpilz. Der zersetzt das Holz und kann zum Umstürzen der befallenen Bäume führen.

"Die Bäume werden nicht samt Wurzelteller umgeworfen, sondern brechen unmittelbar am Wurzelhals ab", erklärt der Baumsachverständige der Stadt, Dieter Happel.

"Das Laub der Bäume zeigt zunächst keinerlei Symptome, während bereits einige Haltewurzeln abgefault sind. Dann kann bereits eine leichte Windböe für ein Bruchversagen ausreichend sein. Manchmal sogar das Eigengewicht."