Partikeltherapie in Marburg steht vor dem Aus

Direktorin Professor Rita Engenhart-Cabilli erläutert die Funktion des Ionenstrahl-Therapiezentrums. Jetzt steht das Zentrum vor dem Aus. Die Technik scheint zu komplex. Die Herstellerfirma Siemens hat den Fortbetrieb und die Weiterentwicklung der Anlage eingestellt.

MARBURG - Im Januar verkündeten Land und Rhön-Konzern, man habe einen "Letter of Intent" - also eine Absichtserklärung - über eine neue "Zukunftsvereinbarung" abgeschlossen - demnach soll an die beiden UKGM-Standorte binnen zehn Jahren knapp eine halbe Milliarde Euro fließen. Die Verhandlungen liegen auf Eis. Warum? Dazu äußert sich Rhön-Vorstandsvorsitzender Christian Höftberger.

Christian Höftberger, reden Sie und Wissenschaftsministerin Angela Dorn noch direkt miteinander - oder nur über die Medien?

Natürlich. Wir haben uns erst vor wenigen Tagen noch bei der Gesellschafterversammlung in Marburg getroffen.

Wird denn noch verhandelt?

Das liegt jetzt am Land und an Frau Dorn. Es liegt ein Terminvorschlag von uns vor, um die Verhandlungen wieder zum Leben zu erwecken. Wir brauchen jetzt eine Bewegung vonseiten des Landes, denn von uns gab es bereits viele Kompromisse und Zugeständnisse, die wir unter dem Vorbehalt einer Gesamteinigung konsentieren könnten. Bei einem Punkt braucht es allerdings noch Bewegung. Wenn das Land diese Bewegung zeigt, können wir sofort weiter verhandeln und schnell zum Ziel kommen.

Woran hängt es konkret?

Den Punkt debattieren wir aufgrund der Vertraulichkeit der Verhandlungen nicht in der Öffentlichkeit. Er ist allerdings so zentral, dass er die anderen Kompromisse infrage stellt oder beschränkt. Wir zeigen auch dort aus meiner Sicht Kompromissbereitschaft - erwarten diese aber auch vom Land.

Liegt es am Geld? Reichen die knapp 500 Millionen nicht?

Es wäre zu verkürzt, das nur an der Summe festzumachen. Natürlich erleben wir - auch in unserem privaten Umfeld -, dass Preise deutlich steigen. Inflation ist ein Teilaspekt. Auch die weiterhin gestörten Lieferketten führen dazu, dass geplante Bauprojekte nicht in der vereinbarten oder vorgenommenen Zeit realisierbar sind. Hinzu kommt, dass Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach begonnen hat, eine Strukturkommission für die Reform des Krankenhauswesens auf den Weg zu bringen. Den Prozess, dass sich die Medizin digitalisiert und ambulantisiert, finden wir ausdrücklich gut. Er erfährt nun Beschleunigung. Das wird aber die Grundstruktur des Krankenhauses von morgen verändern. In dieser Situation braucht das UKGM Flexibilität über den angestrebten Zeitraum einer Vereinbarung. Wir können nicht im Jahr 2022 auf Basis von Notwendigkeiten, die wir im Januar vor dem Krieg in der Ukraine und der Rekord-Inflation gesehen haben, Dinge festlegen, die uns zehn Jahre lang binden. Es geht also nicht um die reine Summe, sondern um die grundsätzlichen Rahmenbedingungen.

Ist das Scheitern der Verhandlungen eine Option?

Diese Frage stellt sich uns derzeit nicht. Wir gehen fest davon aus, dass wir eine Vereinbarung erreichen können. Zu den Kernthemen haben wir große Kompromisse an den Tag gelegt - auch bei Punkten, die das Land politisch gerne von uns hätte. Das Scheitern ist ein Plan, den niemand von uns anstrebt. Denn er würde für die Mitarbeitenden, für die Kliniken, für Forschung und Lehre, aber auch für die zu versorgende Bevölkerung in Mittelhessen weitere Unsicherheit bedeuten, die wir, und ich hoffe auch das Land, vermeiden wollen. Ob Frau Dorn das genauso sieht, ist für uns nicht mehr so klar.

Sie sind ja davon überzeugt, dass Sie ein Anrecht auf Fördermittel haben, wie jedes andere Klinikum auch. Worauf stützt sich diese Gewissheit?

Es gilt in Deutschland die duale Krankenhausfinanzierung. Das heißt: Betriebs- und Behandlungskosten werden von den Krankenkassen getragen. Jedoch fließen Kosten für die Infrastruktur, die zur Erbringung der Leistungen notwendig ist, nicht ein. Die zweite Säule - die Vorhaltung eben dieser Infrastruktur - ist Sache der Länder. Da wir zugelassene Hochschul-Krankenhäuser sind, haben wir Anspruch auf beide Säulen dieser Finanzierung. Das wird auch durch ein Rechtsgutachten klar bestätigt. Es wird immer wieder behauptet, wir hätten dauerhaft und unbeschränkt auf Fördermittel verzichtet. Das haben wir aber nicht. Und auch hierfür gibt es eindeutige Belege, die das Land selbstverständlich kennt.

Für wie lange gelten oder galten die Vereinbarungen?

Die Rhön-Klinikum AG hat bei der Privatisierung ein Investitionsversprechen in Höhe von 367 Millionen Euro aus Eigenmitteln abgegeben. 107 Millionen waren für die Errichtung der Partikeltherapie vorgesehen, 260 Millionen waren in die Neubaustrukturen und die technische Aufrüstung der Standorte Gießen und Marburg zu investieren. In den Verträgen ist festgelegt, dass der Verzicht auf Fördermittel bis zum 31. Dezember 2010 gilt - also bis zum Abschluss der Investitionsvorhaben. Das hat sich ganz leicht verzögert. Für die Partikeltherapie lautete das Datum 31. Dezember 2012. Dass dies alles geschehen ist, darüber gibt es keinen Dissens. Übrigens haben wir mittlerweile insgesamt rund 740 Millionen Euro an Eigenmitteln investiert - gut das Doppelte von dem, was wir damals zugesagt haben.

Aber gab es denn Investitionsmittel vom Land?

Ja, im Kleinstausmaß. Wir haben seit Beginn der Privatisierung jedes Jahr 8,1 Millionen Euro für beide Standorte zusammen bekommen und ein einziges Mal weitere 14,5 Millionen Euro im Jahr 2017 beim Abschluss der gekündigten Vereinbarung. Dort haben wir uns aber auch zu Investitionen im dreistelligen Millionenbereich verpflichtet.

Wie viel Geld benötigen Sie pro Jahr?

Der Verband der Uniklinika Deutschlands und weitere Verbände sagen, dass man jährlich etwa zehn Prozent des Umsatzes in die Re-Investition stecken muss. Das wären also 85 bis 90 Millionen Euro für beide Standorte gemeinsam.

Sie sind davon überzeugt, dass Sie darauf ein Anrecht haben?

Die genaue Höhe der Fördermittel für Krankenhäuser ist vom Gesetzgeber nicht geregelt. Und als Präsident der Hessischen Krankenhausgesellschaft sage ich auch immer wieder, dass alle Kliniken an allen Standorten mehr Fördermittel benötigen. Aber zwischen "wir brauchen mehr Mittel, weil sie nicht ausreichen" und "wir kriegen einen Bruchteil dessen, was das Land in vergleichbaren Fällen zahlt", liegt ein meilenweiter Unterschied.

Sollten die Verhandlungen scheitern - denken Sie, dass das Land freiwillig zahlt, oder haben Sie einen Klageweg vor sich?

Nochmals: Der Klageweg ist für uns die Ultima Ratio. Er muss möglich sein, wir streben ihn aber nicht an. Wir wollen eine Gleichbehandlung - etwa mit dem Uni-Klinikum Frankfurt. Sonst lastet auf unseren Mitarbeitern ein viel höherer Druck, weil sie das erwirtschaften müssen, was andere als Fördermittel bekommen. Den Anspruch auf Gleichbehandlung würden wir im Sinne der Mitarbeitenden natürlich auch von einem Gericht feststellen lassen.

Bis Geld fließen würde, könnte es also Jahre dauern. Kann sich das UKGM das leisten?

Solange uns das Land weiter die uns zustehenden Fördermittel vorenthält, müssten wir fokussiert vorgehen. Natürlich werden wir alle vertraglichen Verpflichtungen wie bisher erfüllen. Alle darüber hinaus gehenden Ideen und Projekte müssten wir dann allerdings nach klaren Kriterien für den Eigenmitteleinsatz jeweils prüfen und bewerten.

Sie sagen, Ihre Mitarbeiter würden sich wie Mitarbeiter zweiter Klasse fühlen, weil kaum Investitionsmittel fließen. Warum?

Ganz einfach: Weil sie zusätzlich die Mittel erwirtschaften müssen, die das Land dem UKGM für notwendige Investitionen vorenthält. Daher stehen die Mitarbeiter zu Recht unter einem besonderen Druck und erleben eine besondere Verunsicherung. Sie haben in den vergangenen Jahren mit uns dieses Klinikum erfolgreich entwickelt - obwohl sie wesentlich mehr leisten mussten, als ihre Kolleginnen und Kollegen an anderen Kliniken.

Sympathisieren Sie vor diesem Hintergrund mit den Warnstreiks?

Nein. Ich bedaure, dass die Mitarbeiter gegen den Arbeitgeber ihre Fahnen erheben und Forderungen an uns richten, die eigentlich ans Land gerichtet werden sollten. Sie gehen auf die Straße, weil es zwangsläufig schlechtere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter geben muss, wenn die Fördermittel des Landes nicht kommen. Die Verantwortlichen hierfür sitzen aber nun mal in Wiesbaden, dort könnte sehr schnell mit der Bereitstellung von angemessenen Fördermitteln auch die Lage der Mitarbeitenden am UKGM deutlich verbessert werden.

Welche Rolle spielt eigentlich die hochdefizitäre Partikeltherapie?

Die Zusage zum Aufbau der Partikeltherapie vor mehr als 15 Jahren war letztlich die Hoffnung auf eine Technologie, die sich bislang nicht flächendeckend durchgesetzt hat.

Was passiert mit der Partikeltherapie?

Die Herstellerfirma Siemens hat den Fortbetrieb und die Weiterentwicklung der Anlage eingestellt. Es ist also eine Technik, die an ihr Ende kommen wird, weil sie anscheinend einfach zu komplex ist. Man kann ein Ersatzteil nicht einfach auf der Werkbank zusammenschrauben, weil es unter anderem eine atomrechtliche Genehmigung benötigt. Daher muss man dem Ende der Anlage ins Auge sehen. Doch stehen zum Glück für alle Patienten alternative Bestrahlungsarten auf anderen Geräten zur Verfügung.

Steht das Ende der Anlage bereits fest?

Nein. Sie benötigt unglaublich viel Energie, läuft derzeit aber stabil. Wir hätten gerne mehr Patienten. Derzeit erwirtschaften wir mit der Anlage keinen Deckungsbeitrag, sie ist sehr defizitär. Wir müssen schauen, wie lange wir dieses Defizit tragen können oder wann der Zeitpunkt kommt, an dem eine technische Panne die Anlage lahmlegt. Wichtig ist mir die Botschaft: Wir betreuen in der Anlage Patienten, die im Falle einer Schließung auf andere Geräte umgeleitet werden müssten. Sollte es allerdings im Herbst oder Winter insgesamt in Deutschland zu einer großen Energieknappheit kommen, dann könnten wir dadurch gezwungen sein, die Partikeltherapie vom Netz zu nehmen.