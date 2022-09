Am 10. und 11. September ist wieder Pflanzenmarkt im Botanischen Garten. Foto: Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen

MARBURG - Pünktlich zum Ende der Trockenzeit lockt der große traditionelle Pflanzenmarkt im Botanischen Garten am 10. und 11. September alle Garten- und Pflanzenfreunde auf die Lahnberge in Marburg. Veranstaltet wird der Markt vom Gartenbauverband Baden-Württemberg-Hessen in Kooperation mit dem Botanischen Garten Marburg.

Im Mittelpunkt stehen diesmal robuste Herbstsortimente, die auch lange Trockenphasen bei extensiver Pflege in den heimischen Gärten überdauern.

Rund 60 regionale und internationale Profigärtner, Pflanzenzüchter und Raritätensammler verwandeln das Gelände in ein Blütenmeer und bieten zum Finale der Gartensaison seltene Nutz- und Zierpflanzen, Blumenzwiebeln, Knollen, Gräser, Stauden und Gehölze. Es gibt ein breites Angebot von Manufakturen und Kunsthandwerkern.

Hilfe für kranke Pflanzen bietet ein Pflanzendoktor

Außerdem im Sortiment: Bienenweidepflanzen, Duft- und Arzneipflanzen, vom Aussterben bedrohte Bauergartenpflanzen sowie Chrysanthemen, Gräser, Stauden, Heilpflanzen, Küchen- und Wildkräuter sowie abgehärtete Sukkulenten, Kakteen sowie Pflanzenraritäten und Saatgut.

Viele Aussteller produzieren nach Bio-Richtlinien und geben ihr Know-how gerne an Besucher weiter. Hilfe für kranke Pflanzen bietet ein Pflanzendoktor. Die zertifizierten Experten des Landesbetriebes Landwirtschaft und der Hessischen Gartenakademie, Winfried Schmidtner, Hans-Jürgen Borneis und Dieter Levin-Schröder, können Krankheiten und Schädlinge an Pflanzen bestimmen und Ratschläge zur Behandlung geben.

Wer eine genaue Diagnose möchte, sollte seine kranke Pflanze oder einzelne Zweige und Blätter mitbringen. Die Diagnose ist kostenlos. Praxiszeiten des Pflanzendoktors sind von 11 bis 18 Uhr. Junggärtner bringen auf Wunsch die Einkäufe kostenlos zu einer Sammelstelle, wo sie anschließend bequem abgeholt werden können.

Besucher können also ungestört stöbern ohne ihre gekauften Pflanzen über den Markt schleppen zu müssen. Der Pflanzenmarkt ist Samstag, 10. September, und Sonntag, 11. September, jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Abholung im Pflanzendepot ist möglich von 11 bis 18.15 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 8 Euro; (ermäßigt 5 Euro); Kinder bis 14. Jahre haben freien Eintritt. Hunde sind im Botanischen Garten nicht erlaubt.