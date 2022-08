Pharma-Standort Marburg wappnet sich für Gas-Lieferstopp

Wirtschaftsunternehmen warnen vor dem Hintergrund der knappen Energieressourcen im kommenden Winter davor, Industrie und private Haushalte mit einer "Gas-Triage" gegeneinander auszuspielen. Die Krise sei nur in einem Zusammenspiel von Privathaushalten und Unternehmen zu bewältigen. "Wir sind eine Solidargemeinschaft, es geht nur gemeinsam", sagen Michael Schmidt und Pascal Freiling von Elkamet. Man habe bereits Energieeinsparmaßnahmen ergriffen, die teilweise "jenseits aller Wirtschaftlichkeit" lägen. Um weitere Einsparpotenziale zu heben, sollten Betriebe den Belegschaften Energieberater zur Seite stellen und Plattformen einrichten, um die Mitarbeiter zum Energiesparen zu Hause zu bewegen. Denn wenn man die Menschen dazu brächte, zu Hause zu sparen, so würden sie das auch in den Firmen tun.

Als weiteren Schritt könne eine Ampel installiert werden, die bei Ausrufung der Notfallstufe transparent regelmäßig und regional über die aktuelle Versorgungslage informiere und Vergleiche mit den Nachbarregionen liefere. So könnte ein Wettbewerb der Regionen bei der Senkung des Gasverbrauchs angeregt werden. Zeige eine solche als App verfügbare Ampel einen Engpass in einer Region an, könnten alle Verbraucher - private und gewerbliche - kurzfristig auf die Situation aufmerksam gemacht und zur weiteren Verbrauchsreduzierung aufgerufen werden. Dann liege es an allen Verbrauchern, eine Notlage durch Verbrauchsreduzierung zu verhindern. Man dürfe sich nicht gegeneinander ausspielen lassen.