Platz drei beim Bundesentscheid geht nach Wehrda

Klassische Gitarrenmusik ist sein Hobby: Ferdinand Marks aus Wehrda gewinnt beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" den dritten Preis in seiner Altersgruppe. Foto: Sascha Valentin

ANGELBURG-LIXFELD/MARBURG-WEHRDA - Ferdinand Marks aus Wehrda hat mit seiner Gitarre beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" den dritten Preis in der Altersgruppe vier gewonnen. Sein Lehrer ist Michael Simon aus Lixfeld.

Coronabedingt war "Jugend musiziert" in diesem Jahr ein Video-Wettbewerb. Per Video präsentierte der 15-Jährige sein anspruchsvolles Programm von Barock bis Moderne und überzeugte die fachkundige Jury.

Zweimal in den Jahren zuvor hatte Marks schon bei "Jugend musiziert" erste Preise in der Region geholt. Der dritte Preis auf Bundesebene ist nun sein größter Erfolg. "Ich bin sehr glücklich, dass ich es soweit geschafft habe," sagt er.

Ferdinand Marks erhielt mit sieben Jahren seinen ersten Musikunterricht, zunächst auf der Blockflöte. Mit acht Jahren begann er mit seinem Wunschinstrument, der klassischen Gitarre. Nach Unterricht bei Mascha Koller und Dieter Ebinger lernt er seit einem Jahr bei dem Lixfelder Michael Simon an der Musikschule in Dillenburg.

Instrument stammt

aus Großseelheim

Seine besondere Vorliebe gilt der spanischen Musik, deshalb waren auch Stücke von Fernando Sor und Enrique Granados in seinem Wettbewerbsprogramm.

Er spielt eine Meistergitarre des Gitarrenbauers Stefan Nitschke aus Großseelheim bei Marburg. Jetzt bereitet sich Marks mit seinem Lehrer auf ein Solokonzert Mitte Juli in Rauischholzhausen vor, sofern dies pandemiebedingt möglich sein sollte. Dabei möchte er seinem Programm weitere Stücke hinzufügen und es einem Präsenzpublikum vorstellen. Dann soll auch sein Bruder Severin mit der Violine dabei sein, mit dem er seit Jahren gerne im Duo musiziert. Der elfjährige Severin gehört auch zu den Preisträgern 2021. Nach seinem ersten Preis im Regionalentscheid, errang er den zweiten Preis im Landeswettbewerb in seiner Altersgruppe.

"Jugend musiziert" ist der älteste renommierteste Wettbewerb für junge Musiker. Der Deutsche Musikrat veranstaltet den Bundeswettbewerb seit 1964 in jährlich wechselnden Städten - diesmal in Bremen und Bremerhaven in digitaler Form.

Damit die Teilnehmer auch das Wettbewerbsgefühl miterleben konnten, gab es einen Live-Stream per Youtube-Kanal, der das Wettbewerbsgeschehen nach Hause brachte.