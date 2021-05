Polizei fasst Ladendieb

Jetzt teilen:

MARBURG /LOHFELDEN - Über mehrere Wochen hat offenbar ein Mann aus dem nordhessischen Lohfelden (Landkreis Kassel) Lebensmittelmärkte aufgesucht und dort Bargeld aus Kassen gestohlen. Im Landkreis Marburg-Biedenkopf habe in Lohra, Marburg-Wehrda und Wetter zugegriffen.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen nahmen bereits am 7. Mai Beamte eines mobilen Einsatzkommandos aus Kassel einen 42-Jährigen aus Lohfelden an dessen Wohnanschrift fest. Der Mann steht im Verdacht, "mehrere Straftaten zum Nachteil von Lebensmittelmärkten begangen zu haben", heißt es vonseiten der Ermittlungsbehörden.

Der Tatverdächtige war demnach in Mittel- und Osthessen aktiv.

Intensive Ermittlungen und die Zusammenarbeit der Kriminalpolizei in Marburg und Fulda führte zu dem Mann aus Lohfelden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda ordnete das Amtsgericht Fulda die Durchsuchung der Wohnung des 42-Jährigen an. Der Nordhesse sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Es bestehe der Verdacht, dass der Mann mehrere Straftaten im Bundesgebiet begangen habe. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.