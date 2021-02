Polizei findet Verletzten

Jetzt teilen:

Marburg (red). Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung am Mensavorplatz am Erlenring am Samstag, 20. Februar, gegen 23.10 Uhr. Zu dieser Zeit gab es offenbar Streit zwischen zwei Gruppen, die an den dortigen Tischgruppen saßen. Letztendlich eskalierte eine zunächst verbale Auseinandersetzung, wobei einer der Beteiligten eine Flasche zerschlug und einen 24 Jahre alten Mannes damit bedrohte und an der Hand verletzt.

Als die Polizei eintraf, waren beide Gruppen zunächst verschwunden. Den Verletzten fand und überprüfte die Polizei bei der Fahndung. Eine Beschreibung des Mannes mit der Flasche liegt nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Telefon 0 64 21-40 60.