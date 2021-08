Polizei kontrolliert Tuner auf dem Marburger Messeplatz

Es lohnte sich: Die Polizei hat am Marburger Messeplatz Tuner kontrolliert. Symbolbild: Picture Factory/Fotolia

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Eine Stoßstange nur mit Kabelbindern befestigt, stark beschädigte Reifenflanken, Fahrwerk ausgetauscht, TÜV-Termin um fünf Monate überschritten, zweifelhafte Abnahme - dies sind einige der Ergebnisse von Polizeikontrollen auf dem Messeplatz in Marburg am Dienstag.

Nur drei der 16 überprüften Fahrzeuge blieben ohne Beanstandungen. Ein Auto legte die Polizei wegen gravierender, die Verkehrssicherheit erheblich beeinträchtigender Mängel noch an Ort und Stelle still. Die Frontstoßstange des Autos hing nur an Kabelbindern und ließ sich ohne großen Kraftaufwand abziehen. Zwei Reifen des Autos wiesen erhebliche Schäden an den Flanken auf. Das montierte Gewindefahrwerk war nicht eingetragen und der TÜV seit fünf Monaten fällig.

Bußgelder bis zu 300 Euro drohen

Die anderen Beanstandungen führten zwar in mehreren Fällen ebenfalls zum Erlöschen der Betriebserlaubnis, allerdings durften die Fahrer mit der erhaltenen Mängelkarte weiterfahren und haben jetzt Zeit, die Mängel zu beseitigen, um einer drohenden späteren Stilllegung entgegenzuwirken.

Die Polizei zeigte acht Autofahrer und vier Fahrzeughalter wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis durch technische Veränderungen am Fahrzeug an. Bei den meisten beanstandeten Fahrzeugen führen die Feststellung mehrerer Verstöße wahrscheinlich zu einer Erhöhung des zu erwartenden Bußgeldes.

Die Autofahrer müssen mit einem Bußgeld zwischen 150 und 300 Euro rechnen. Hinzu kommen die Kosten für den Rückbau der Veränderungen, die Prüfgebühren für die Abnahmen, die Kosten für die neuen Reifen zur Wiederherstellung der Verkehrssicherheit oder auch Transportkosten, weil die Polizei das Fahrzeug wegen der erheblichen Gefahr für die Verkehrssicherheit schon bei der Kontrolle stillgelegt hat.

Andere geringere Mängel ahndete die Polizei mit einem Verwarnungsgeld. Wegen einer Abnahme einer Fahrwerks- und Rad-/Reifenkombination mit einem nicht üblichen Prüfverfahren und durch einen mutmaßlich nicht berechtigten Prüfer leitete die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts einer mittelbaren Falschbeurkundung ein.

Nachdem sich die Beschwerden über rasende, scheinbar grundlos hin- und herfahrende und offensichtlich getunte Fahrzeuge häuften, richtete das Polizeipräsidium Mittelhessen im Mai 2019 eine Arbeitsgruppe "Tuner & Poser" ein. Diese gibt ihr Wissen in Seminaren weiter. Nach der Theorie erfolgte die praktische Umsetzung mit den Kontrollen am Messeplatz in Marburg.