Polizei-Kübelwagen kommt ins Museum

Blick in eine der drei Museumshallen des 1. Deutschen Polizeioldtimer Museums Marburg. Foto: Eberhard Dersch

MARBURG-CYRIAXWEIMAR - Zum Internationalen Museumstag am Sonntag, 15. Mai, präsentiert das Marburger Polizeioldtimer Museum einen außergewöhnlichen Neuzugang: einen VW Kübelwagen. Wer ihn sehen und mobile Kulturgeschichte erleben will, kann das Museum mit seinen inzwischen über 100 historischen Polizeifahrzeugen an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr kostenlos besichtigen.

Die liebevoll restaurierten Polizeifahrzeuge, angefangen von der BMW Isetta bis hin zum Amphibienfahrzeug, stehen in drei Hallen und auf einer Freifläche. In einer Museumshalle geht es um die Geschichte der Autobahnpolizei, passend dazu ausgestellt sind Streifenwagen, Polizeimotorräder und Querschnittmodelle von Motoren und Fahrzeugteilen. Mit einem VW Kübelwagen (Typ 181, Baujahr 1969) präsentieren die Museumsmacher zum Internationalen Museumstag ein Fahrzeug, das früher zum Fuhrpark der Bundeswehr gehörte. Über einen Privatbesitzer fand es seinen Weg nach Marburg ins Museum. Voll motiviert machten sich die "Schrauber" aus dem Polizeioldtimer Museum vor rund vier Jahren ans Werk, um das völlig durchgerostete Fahrzeug wieder vorzeigbar zu machen.

Mit wenigen, noch vorhandenen Originalteilen eines VW 181 der Polizei konnte es auf einer Plattform neu aufgebaut werden und befindet sich nun wieder im Zustand eines original Polizeifahrzeugs der 1970er Jahre.

Weitere Öffnungstermine in diesem Jahr sind am 19. Juni, 17. Juli, 4. September (mit Sommerfest) und 16. Oktober. Vorab informieren kann man sich mit einem digitalen Rundgang auf www.360.polizeioldtimer.de. Das Museum befindet sich an der Kreisstraße in Richtung des Stadtteils Cyriaxweimar.