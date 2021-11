Polizei sucht Marburger Tankstellenräuber

Der unbekannte Täter soll bei beiden Überfällen Tankstellenmitarbeiter mit einem Messer bedroht haben. Symbolbild: Claude Prigent

MARBURG - Die Kripo Marburg fahndet nach zwei Raubüberfällen auf Tankstellen in Marburg nach dem unbekannten Täter. Am Sonntag, 10. Oktober, gegen 21.10 Uhr, betrat der Mann die Tankstelle am Krummbogen in Marburg. Er bedrohte den Angestellten mit einem Messer und flüchtete mit dem geraubten Bargeld zu Fuß.

Es besteht der Verdacht, dass derselbe Täter am Samstag, 16. Oktober, gegen 1.40 Uhr, auch die Tankstelle in der Schwanallee in Marburg überfiel. Wie bei der ersten Tat bedrohte der Täter den Angestellten mit einem Messer und flüchtete mit dem geraubten Bargeld zu Fuß. In beiden Fällen erbeutete er mehrere hundert Euro.

Dieser Mann soll im Oktober in Marburg zwei Tankstellen überfallen haben. (Foto: Polizei Marburg)

Der Täter sprach nach Zeugenangaben Deutsch. Nach Schätzungen ist er zwischen 20 und 30 Jahre alt und circa 1,80 bis 1,85 Meter groß. Bei der Tatausführung trug er einen grauen Kapuzenpullover und dunkle Jeans, Handschuhe, eine schwarze Kopfbedeckung und eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung.

Hinweise zur abgebildeten Person bitte an die Polizei Marburg unter der Nummer (06421) 406-0.