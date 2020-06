Polizei sucht nach Fahrradbesitzer

Wem gehört's? Die Polizei Marburg sucht den Besitze dieses sichergestellen Fahrrads. Foto: Polizei

Marburg (red). Am Samstag, 20. Juni, hat ein polizeibekannter und betäubungsmittelabhängiger Mann in der Marburger Innenstadt versucht, ein Rennrad zu verkaufen. Dieses Vorhaben scheiterte jedoch an der Polizei.

Den Beamten erzählte der Mann eine unglaubwürdige Geschichte, wie er in den Besitz des Bikes kam. Wegen der ungeklärten Eigentumsverhältnisse und wegen der Vermutung, dass es sich um Beute eines Diebstahls oder einer Unterschlagung handelt, stellte die Polizei das Rad sicher.

Da bis heute allerdings keine Anzeige vorliegt, sucht die Polizei nach wie vor nach dem Besitzer. Die Beamten fragen: Wem gehört das Rad? Wer kann Hinweise zum Besitzer geben?

Es handelt sich um ein Rennrad mit offenbar nachlackiertem roten Rahmen. Weder ein Hersteller noch die Rahmennummer sind erkennbar. Das Rad hat einen typischen Rennradlenker, ist aber eher mit Tourenbereifung ausgestattet.

Das Rad hat schwarze Schutzbleche und bei der Sicherstellung befanden sich zwei Schlösser am Rahmen.

Hinweise an die Polizei Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60.