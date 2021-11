Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche in Mittelhessen

Genau hinschauen: So sieht das jüngste Schreiben aus, mit dem Betrüger versuchen, Geld zu kassieren. Foto: Polizei Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GREIFENSTEIN/WETZLAR/LAHNAU/MARBURG - Betrugsversuche in den Landkreisen Lahn-Dill und Marburg-Biedenkopf: Es gibt dabei offenbar auch eine neue Masche.

Ein 57 Jahre alter Mann aus der Gemeinde Greifenstein sei verwundert gewesen, so berichtet es Polizeisprecherin Kerstin Müller aus Dillenburg, als er Montag einen Brief eines Inkasso-Büros in seinem Briefkasten vorfand. Das Schreiben einer Firma namens "Pro Collect AG" enthielt eine Mahnung über einen niedrigen dreistelligen Eurobetrag. Aber: "Die Forderungen sind in diesem Fall frei erfunden", so Müller weiter.

Weitere Betroffene aus Wetzlar und Lahnau hätten sich ebenfalls bei der Polizei gemeldet. Aus polizeilicher Erfahrung beschränken sich Betrüger bei ihren jeweiligen Aktionen nicht auf einen Landkreis, und so wurde im Bereich Marburg ebenfalls mindestens ein Fall von Betrugsversuch bei der Polizei bekannt. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei der "Pro Collect AG" um ein erfundenes Unternehmen handelt. Im Gegensatz zu vergangenen Schreiben hätten die Betrüger in diesen Fällen ihre Vorgehensweise verändert: Seien Briefempfänger zuvor noch aufgefordert worden, das Geld auf ein zumeist ausländisches Konto zu überweisen, so wurden die Empfänger der nun bekanntgewordenen Schreiben aufgefordert, die angeblichen Schulden über ein SEPA-Lastschriftverfahren zu begleichen.

Polizei: Genau prüfen, ob Ansprüche vorliegen könnten

Namens der Polizei rät Müller: "Sollten Sie ein Schreiben eines vermeintlichen Inkassobüros erhalten, überprüfen Sie zunächst, ob die Zahlungsforderung gerechtfertigt ist. Haben Sie Verträge abgeschlossen? Sind Mahnungen dem Inkassoschreiben vorangegangen? Informieren Sie sich im Internet. Lassen Sie sich zu keinen Zahlungen drängen."

Verknüpfte Artikel

Als Ansprechpartner für solche Fälle stünden auch die heimischen Verbraucherzentralen zur Verfügung.