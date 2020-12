Polizei zieht positives Fazit nach Kontrollen in Marburg

Jetzt teilen:

Marburg-Biedenkopf (red). Die Samstage vor den Adventssonntagen sind die Tage, an denen sich vor Weihnachten die Fußgängerzonen füllen. In Marburg fallen die Weihnachtsmärkte zwar wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus, die Buden sind aber nicht gänzlich aus dem Stadtbild verschwunden. Den Schaustellern wurde nämlich die Möglichkeit eröffnet, ihre Stände an ausgewiesenen Stellen dezentral aufzubauen. In der Marburger Innenstadt ist auch einiges los, wie unser Fotograf festgehalten hat.

Die Polizei, die in Zusammenarbeit mit dem Landkreis, am Samstag die Einhaltung der Hygienevorschriften in der Oberstadt und am Marktplatz kontrolliert hat, zieht jedoch trotz regen Fußgängerbetriebs ein positives Fazit: So seien keine Verstöße geahndet worden. Bis auf drei Ansprachen, die mitgeführten Mund-Nase-Bedeckung anzulegen, habe es in Marburg "keine Vorkommnisse" gegeben.

So lief die Kontrolle in den anderen Teilen des Landkreises: In Kirchhain kam es zu Feststellungen während des Marktes in der Innenstadt. Zu diesem Anlass bestand eine Maskenpflicht, was vielen Bürgerinnen und Bürgern offenbar unbekannt war. Nach einem entsprechenden Hinweis setzten die angesprochenen circa 20 Personen sofort ihre Mund-Nasen-Bedeckung auf. In den aufgesuchten Supermärkten und auf deren Parkplätzen reagierten weitere zehn Menschen unverzüglich, sodass keine weiteren Maßnahmen erforderlich wurden.

In Stadtallendorf gab es Streifen in den Einkaufsmärkten, der Innenstadt und im Heinz-Lang-Park. Ein kurzer "Abstecher" in den Bereich Bahnhof Neustadt erfolgte ebenfalls. Insgesamt wurden hier 15 Personen angewiesen, die erforderliche Maske zu tragen. Kurz vor dem Ende der Kontrollen kam es dann am Bahnhof Stadtallendorf zur Kontrolle einer Gruppe von zehn Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 17 Jahren. Sie verstießen klar gegen die Abstandsregeln und trugen keine Mund-Nasen-Bedeckungen. Hier mussten die Kontrolleure letztlich zehn Anzeigen wegen der Ordnungswidrigkeiten vorlegen.

Der Landkreis und die Polizei appellieren angesichts der geltenden Regeln und der nach wie vor hohen Infektionszahlen eindringlich, die Reglungen der aktuellen Hessischen Corona-Verordnung einzuhalten und so zu einer positiven Entwicklung beizutragen. Die sehr dynamische Entwicklung erfordert die Mitwirkung eines jeden Einzelnen.