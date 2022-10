Polizeioldies im Film "Rheingold" zu sehen

Regisseur Fatih Akin (Mitte) vor dem Gefangenenbus aus Marburg, der von Eberhard Dersch (links) und Hans-Peter Kaletsch im Kinofilm Rheingold gefahren wird. Foto: Eberhard Dersch

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG-CYRIAXWEIMAR - Das Polizeioldtimer Museum Marburg öffnet am 16. Oktober in diesem Jahr zum letzten Mal. Zu sehen ist neben den inzwischen über 100 historischen Polizeifahrzeugen ein weiterer Neuzugang: eine BMW R 1150 RT, die früher bei der Stadtpolizei in Frankfurt im Einsatz war. Wer noch einmal mobile Kulturgeschichte live erleben möchte, hat am Sonntag, 16. Oktober, von 11 bis 17 Uhr die letzte Gelegenheit vor der Winterpause. Das Museum öffnet dann erst am 23. April 2023 wieder.

Polizei codiert

wieder Fahrräder

Die liebevoll gepflegten Polizeifahrzeuge sind in drei Hallen und der großen Freifläche ausgestellt, darunter der allseits bekannte VW Käfer oder Großfahrzeuge, wie etwa der Gefangenenbus vom Typ Neoplan. Zudem wird erneut eine Fahrrad-Codierung durch die Polizei angeboten.

Anmeldungen sind vorab telefonisch bei der Polizei Marburg vorzunehmen. Als Neuzugang ergänzt die BMW R 1150 RT die Motorradflotte des Museums. Sie gehörte von 2004 bis 2021 zum Fuhrpark der Stadtpolizei Frankfurt, wo sie unter anderem als wendiges Einsatzmittel bei der Verkehrslenkung im Großstadtverkehr eingesetzt wurde. Im Originalzustand erhalten, kam sie danach ins Marburger Museum.

Fotos Regisseur Fatih Akin (Mitte) vor dem Gefangenenbus aus Marburg, der von Eberhard Dersch (links) und Hans-Peter Kaletsch im Kinofilm Rheingold gefahren wird. Foto: Eberhard Dersch Der Neuzugang von der Stadtpolizei Frankfurt, die BMW R 1150 RT. Foto: Eberhard Dersch Einige der historischen Polizeimotorräder aus dem Polizeioldtimer Museum Marburg, im Foto als Zweite von rechts ist die neue BMW R 1150 RT zu sehen. Foto: Eberhard Dersch. 3

Einige der Marburger Polizeioldies, der Gefangenenbus und der VW Käfer, können demnächst auf der Kinoleinwand und im Fernsehen bewundert werden. "Wir waren nämlich mehrfach zu Filmaufnahmen unterwegs", erzählt der Vereinsvorsitzende Eberhard Dersch. "Zu den Neuerscheinungen gehört unter anderem der Film ,Rheingold' von dem bekannten Regisseur Fatih Akin, der am 1. Oktober Weltpremiere auf dem Filmfest Hamburg feierte und ab dem 27. Oktober auf der Leinwand zu sehen ist. Er erzählt die Geschichte des Rappers Xatar. Wir sind gespannt", so Dersch. Das 1. Deutsche Polizeioldtimer Museum befindet sich an der Kreisstraße 69. Der Eintritt ist frei.