Polizeioldies in Film und Fernsehen zu sehen

MARBURG - Presseberichte zum letzten Öffnungstermin in diesem Jahr des Polizeioldtimer Museums Marburg sowie seiner einzigartigen Sammlung, aus der Oldies in Filmen eingesetzt wurden, haben laut Vereinsvorsitzendem Eberhard Dersch zu zahlreichen Anfragen geführt - und ein Ende sei noch nicht abzusehen.

Heute Bericht im Sat.1-Regionalprogramm

Passend dazu startete am 24. Oktober das Marburger Kinder- und Jugendfestival "Final Cut", in dem zur Premiere der Film "Lucy ist jetzt Gangster" als Vorabveröffentlichung lief. In dem Film kamen fünf Oldies samt Polizeikomparsen aus dem Marburger Museum zum Einsatz. Schon im offiziellen Trailer kann man die Marburger Polizeioldies sehen. Der Film kommt aber offiziell erst im März 2023 ins Kino.

"Wir waren in diesem und im letzten Jahr mehrfach zu Filmaufnahmen unterwegs", erläutert Eberhard Dersch. "Insbesondere für ,Lucy ist jetzt Gangster' haben wir den ganzen Mai über an mehreren Drehtagen in Bad Wimpfen und Umgebung gedreht, mit einigen bekannten Schauspielern. Wir hatten ein richtig familiäreres Verhältnis mit ihnen und waren sogar im gleichen Hotel untergebracht", erzählt er. Für den Film "Rheingold" sei man zweimal mit dem Gefangenenbus des Museums in Köln gewesen. Der Kinofilm des Regisseurs Fatih Akin hatte am 1. Oktober Weltpremiere auf dem Filmfest Hamburg und ist ab dem 27. Oktober auf der Leinwand zu sehen. Er erzählt die Geschichte des Rappers Xatar - vom Gefängnis bis zum erfolgreichen Unternehmer. "Wir haben den Rapper mit unserem Gefangenbus in die JVA Köln gefahren. Zuvor hatte der Regisseur unseren Bus unter mehreren speziell ausgewählt", so Dersch.

Nach dem Hessischen Rundfunk bringe auch der Sender Sat.1 vermutlich bereits an heutigen Donnerstag, 27. Oktober, um 17.30 Uhr in seinem Regionalprogramm einen Beitrag zum Polizeioldtimer Museum.

Weitere Infos dazu und zu den Filmen, die in Kürze mit Beteiligung der Marburger Polizeioldies zu sehen sind, gibt es auf der Internetseite des Museums: https://polizeioldtimer.de/#museum.

Das ehrenamtlich betriebene 1. Deutsche Polizeioldtimer Museum öffnet erst wieder am 23. April 2023. Der Eintritt ist frei. Vorab kann man sich online auf der Internetseite über den 360-Grad-Rundgang die über 100 historischen Polizeioldies aus der Nähe anschauen.