Polizeioldtimer Museum Marburg vervollständigt "Bulli"-Sammlung

MARBURG-CYRIAXWEIMAR - Mobile Kulturgeschichte live erleben, können die Besucher des Polizeioldtimer Museums Marburg am Sonntag, 19. September. Von 11 bis 17 Uhr präsentieren die Marburger Museumsmacher neben den inzwischen über 100 historischen Polizei-Oldies ein weiteres, außergewöhnliches Fahrzeug, einen VW T 4.

Die Polizei-Oldtimer sind in drei Hallen und einer Freifläche ausgestellt. Jedes der Fahrzeuge ist ausführlich mit einer Schautafel beschrieben.

In einer neuen Museumshalle geht es um Fahrzeuge der Autobahnpolizei sowie Motorräder. Zudem gibt es einige Querschnittmodelle von Motoren und Fahrzeugteilen zu sehen. Zum Öffnungstermin präsentiert das Museumsteam einen VW vom Typ T 4. Dieser VW-Bus gehörte von 2002 bis 2020 zum Polizeipräsidium Dortmund und diente als mobile Wache bei Großveranstaltungen, wie beispielsweise Bundesligaspielen von Borussia Dortmund.

Neue Halle mit Fahrzeugen der Autobahnpolizei

Der VW T 4, Baujahr 2002 mit seinem 2,5-Liter-Vier-Zylinder-Dieselmotor, hat ein Automatikgetriebe und 102 PS. Seit Produktionsbeginn 1990, waren die VW Transporter der Baureihe T 4, mit unterschiedlichsten Auf- und Ausbauten im Polizeidienst eingesetzt. So dienten sie als Streifenwagen, Mannschaftswagen, Befehlskraftwagen, Kontrollstellenfahrzeuge und vieles mehr. Der T 4 vervollständigt nun die Sammlung der VW T-Serie im Museum, sechs "Bullis" sind inzwischen dort zu sehen.

Das 1. Deutsche Polizeioldtimer Museum befindet an der Kreisstraße 69 (Verlängerung der Cyriaxstraße). Der Eintritt ist frei. In diesem Jahr öffnet das Museum nach dem September-Termin nur noch einmal, und zwar am Sonntag, 17. Oktober. Infos unter www.polizeioldtimer.de . Für alle Besucher gilt die 3G-Regel. In den Hallen besteht Maskenpflicht.