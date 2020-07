Probefahrt zum Diebstahl genutzt

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Marburg den Dieb eines Autos geschnappt. Symbolfoto: Edgar Meistrell

Marburg (red). Der "Ausflug" mit einem gestohlenen Auto endete für einen 19-jährigen Marburger am Donnerstagabend auf der Polizeiwache. Der junge Mann entdeckte nach Polizeiangaben im Internet eine Anzeige, in der ein Auto zum Kauf angeboten wurde. Er nahm telefonisch Kontakt zu dem Verkäufer auf und verabredete sich noch am Abend mit dem Halter auf einem Parkplatz in der Marburger Innenstadt.

Die Inspektion des Innenraums nutzte der mutmaßliche Kaufinteressent sofort für eine Spritztour. Der verdutzte Eigentümer alarmierte sofort die Polizei und erstattete Anzeige. Die Tour des "neuen Besitzers" dauerte allerdings nicht lange. Ermittlungen führten schnell auf seine Spur des Mannes und die Polizei stand kurz danach in seiner Haustür. Nach anfänglichem Leugnen räumte der 19-Jährige, der keine Fahrerlaubnis besitzt, den Vorwurf dann auch ein. Die sinngemäße Aussage "Ich wollte mal mit dem Auto fahren" bewahrte ihn nicht vor der Mitnahme auf die Polizeiwache. Hier musste er eine Blutentnahme erdulden, da er das Auto möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen steuerte.

Und da war ja noch der vermisste Wagen: Den konnte der Eigentümer kurze Zeit später in Nähe des Erlenrings unbeschädigt wieder an sich nehmen.