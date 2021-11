Probleme am UKGM-Standort Marburg: Dorn nimmt Stellung

Auch wenn Wirtschaftsministerin Angela Dorn keine Chance zur Rückkehr des UKGM in die öffentliche Hand sieht: Die Petition zur Rückführung des Klinikums in öffentliches Eigentum ist am Dienstag in Wiesbaden übergeben worden. Verdi-Gewerkschaftssekretär Fabian Dzewas-Rehm: "Es ist ein klares Zeichen: Die Menschen wollen ihre Universitätskliniken zurück." 18 204 Unterschriften für die Petition des "Aktionsbündnis Gemeinsam für unser Klinikum" gab es. "Wir freuen uns sehr, dass so viele Menschen den Landtag zum Handeln auffordern und sich für eine Rückabwicklung der schändlichen Privatisierung aussprechen", so Dzewas-Rehm.

Ziel der Petition ist eine Vergesellschaftung des UKGM per Gesetz, die Möglichkeit hierfür biete laut einem Rechtsgutachten das Grundgesetz. Mark Müller, Anästhesiepfleger und Sprecher des Aktionsbündnisses, erklärt dazu: "Für uns ist klar: Wir wollen kein 'Immer-weiter-so'. Es muss gesetzlich festgelegt werden, dass die Anstalt des öffentlichen Rechts nicht mit Gewinnerzielungsabsicht handelt, sondern die Gewährleistung einer hochwertigen Gesundheitsversorgung bezweckt wird." Das sei die Gesellschaft den Kollegen ebenso wie den Bürgern schuldig.