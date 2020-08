Quarantäne für die "Quarknasen" in Marburg

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf betreut, ist am Mittwoch, 19. August, auf 37 gestiegen; am Vortag gab es noch 33 Fälle. Symbolfoto: Sven Hoppe/dpa

Marburg-Biedenkopf (red). Die Zahl der aktiven Corona-Fälle, die das Gesundheitsamt des Landkreises Marburg-Biedenkopf betreut, ist am Mittwoch, 19. August, auf 37 gestiegen; am Vortag gab es noch 33 Fälle. Nach dem Auftreten eines Corona-Falls in der Marburger Kindergruppe "Quarknasen" müssen Kinder und Erziehungspersonen dieser Gruppe für zwei Wochen in Quarantäne.

"Das Gesundheitsamt stimmt alle notwendigen Schritte mit den Verantwortlichen des Marburger Eltern-Kind-Vereins als Träger der Gruppe ab", teilte die Pressestelle des Kreises mit.

Das Gesundheitsamt organisiert auch, dass die Personen, die in engem Kontakt zu dem betroffenen Kind standen (Kontaktpersonen der Kategorie 1), jetzt ebenfalls auf das Virus getestet werden. Die Quarantäne beschränkt sich nur auf die Kinder und Erziehungspersonen, die engen Kontakt zu dem Kind hatten, sodass sich die Einschränkungen derzeit nur auf die Gruppe "Quarknasen" beziehen. Andere Gruppen in der Trägerschaft des Vereins sind davon nicht betroffen.

Birgit Wollenberg, die Leiterin des Gesundheitsamtes, erinnert an die bekannten Hygiene-Regeln: Abstand halten, regelmäßige Händehygiene, Husten- und Nies-Etikette sowie das korrekte Tragen des Mund-Nase-Schutzes.

Sie bittet zudem Personen, die bei sich eine Kombination aus Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Fieber, Kopfschmerzen, Durchfall oder Geschmacksverlust feststellen, zunächst telefonisch Kontakt zu ihrem Hausarzt oder außerhalb der Sprechzeiten zum Ärztlichen Bereitschaftsdienst (Telefon: 11 61 17) aufzunehmen.