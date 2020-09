Radeln auf der Autobahn gegen die A49

Ein Blick auf das Ausbauende der Autobahn A 49 (Kassel - Borken) bei Neuental (Schwalm-Eder-Kreis). Symbolfoto: Uwe Zucchi dpa

Kassel/Homberg (red). Radeln auf der Autobahn gegen die Autobahn: Mit einer Fahrraddemo von Kassel in den Dannenröder Forst protestieren am heutigen Samstag Autobahngegner gegen den Weiterbau der A49. Wie die Straßenverwaltung Hessen Mobil auf ihrer Webseite mitteilt, soll aufgrund der genehmigten Demonstration die A 49 heute zwischen der Anschlussstelle Gudensberg und dem Autobahnende bei Neuental noch bis voraussichtlich 16 Uhr voll gesperrt sein. Die Polizei leite den Verkehr entsprechend aus. Ortskundigen werde empfohlen, diesen Bereich weiträumig zu umfahren. Am darauf folgendem Samstag, 3. Oktober, erfolge aus dem gleichen Grund eine Vollsperrung der A49 zwischen den Anschlussstellen Gudensberg und Borken.

Auf Twitter haben sich bereits Demoteilnehmer per Video über den Account Dannenröder Wald ("@keinea49") zu Wort gemeldet: "Wir sind heute hier auf der A49 mit einer Fahrraddemo unterwegs (...) und auf den Weg mit dieser Fahrraddemo in den Dannenröder Wald", erklärt darin ein junger Aktivist. Eine Demoteilnehmerin neben ihm ergänzt: "... weil wir keinen Bock haben auf noch mehr A49, und wir wollen den Erhalt des Waldes: ,Danni bleibt', ,Wald statt Asphalt'."

Laut der Ankündigung durch die Aktivisten auf waldstattasphalt.blackblogs.org/ gehe die Veranstaltung "nicht von der Waldbesetzung aus, wird aber von Teilen der Waldbesetzung unterstützt". Im Dannenröder Forst halten Aktivisten seit einem Jahr Bäume besetzt und haben Baumhäuser errichtet, um eine großflächige Rodung des Waldes für das geplante neue Teilstück der A49 zu verhindern.

DER TWEET



Die Straße gehört uns, die Zukunft gehört der #Verkehrswende: pic.twitter.com/jBaSStpPEM — Dannenröder Wald (@keinea49) September 26, 2020

Laut der Webseite von "Wald statt Asphalt" führt die Demo von Kassel bis Neuental über die A49, danach über Landstraßen in den Dannenröder Forst. Dort seien die Menschen dann eingeladen, bei den Camps oder in der Besetzung vorbeizukommen. Eine Abschlusskundgebung ist für 18.30 ringsum den Dannenröder Forst vorgesehen. Bereits während der Tour sind mehrere Zwischenkundgebungen geplant. Die Gesamtstrecke der Fahrraddemo-Route betrage etwa 89 Kilometer.