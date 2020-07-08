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Mittwoch, 08.07.2020 - 12:55
2 min

"Radfahrer denken nicht in Kreisgrenzen"

Auch abseits der überregionalen Radfernwege gibt es nun zwischen Gießen und Marburg gut ausgeschilderte Radwege ...

Von Götz Schaub
Der Radweg von Allendorf nach Ilschhausen führt direkt an der Gastwirtschaft "Wilhelmshöhe" vorbei. Dort feierten die beiden Landrätinnen und vier Bürgermeister mit zahlreichen Gästen die gelungene kreisübergreifende einheitliche Beschilderung von Radwegen. Foto: Götz Schaub

Der Radweg von Allendorf nach Ilschhausen führt direkt an der Gastwirtschaft "Wilhelmshöhe" vorbei. Dort feierten die beiden Landrätinnen und vier Bürgermeister mit zahlreichen Gästen die gelungene kreisübergreifende einheitliche Beschilderung von Radwegen. Foto: Götz Schaub

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