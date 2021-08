Radfahrer flüchtet nach zwei Unfällen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MARBURG - Ein Fahrradfahrer touchierte am Donnerstagabend in Marburg zunächst ein Auto und flüchtete nach Diskussionen um den entstandenen Schaden - wobei er mit einer Radfahrerin kollidierte und erneut flüchtete.

Der orangefarbene VW-T-Roc befand sich um 19.50 Uhr an der Kreuzung Am Krekel/Gisselberger Straße und wartete an einer roten Ampel. Von hinten, aus der Straße am Krekel kommend, fuhr der unbekannte Radfahrer links am VW vorbei und verursachte dabei einen Schaden von etwa 500 Euro.

Nach einer Diskussion mit den Auto-Insassen schnappte er sich plötzlich sein Fahrrad und fuhr nach rechts auf den angrenzenden Radweg. Dort kollidierte er mit einer 52-jährigen Radfahrerin aus Marburg und flüchtete schließlich über den Radweg an den Lahnwiesen in Richtung Stadtmitte. Die Marburgerin blieb unverletzt; an ihrem Fahrrad entstand ein Schaden von etwa 50 Euro.

Der Fahrradfahrer war etwa 1,80 Meter groß, ungefähr Ende 40, hatte eine schmale bis drahtige Figur, graue kurze Haare und roch nach Alkohol. Er trug eine orangefarbene Jacke, einen silberfarbenen Helm und eine kurze braune Hose. Er hatte einen Rucksack dabei und war mit einem Herrenfahrrad unterwegs, an dem sich ein Getränkehalter mit einer Dose Bier befand.

Die Marburger Polizei, Telefon 0 64 21-40 60, bittet um Hinweise zum Unfallverursacher.