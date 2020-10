Radfahrer wird rabiat

Jetzt teilen:

CÖLBE-SCHÖNSTADT - Cölbe-Schönstadt (red). Ein skurriler Disput zwischen einem Autofahrer und einem E-Biker beschäftigt derzeit die Marburger Polizei. Am Sonntagnachmittag, 11. Oktober, gegen 17.45 Uhr wartete der Fahrer eines silberfarbenen Toyota von Schönstadt kommend im Kreisverkehr in Höhe des "Chausseehauses". In dem Moment, in dem der Toyotafahrer in den Kreisverkehr einfahren wollte, bog ein E-Biker sehr schnell von einem Radweg in den Kreisverkehr ein.

E-Biker macht

sich aus dem Staub

Der Autofahrer leitete eine Vollbremsung ein, und rief dem Biker durch das geöffnete Fenster hinterher, dass er keine Vorfahrt habe. Der Radfahrer stoppte und rief etwas in Richtung des Autofahrers.

Anschließend stieg er vom Rad ab und stieß damit mit voller Wucht gegen die Toyotafront. Bevor der Autofahrer aussteigen konnte, saß der Biker wieder auf dem Sattel und radelte auf dem Radweg in Richtung Bürgeln davon. Der Toyotafahrer nahm die Verfolgung auf, verlor den Radfahrer auf dem Parkplatz eines Marktes am Ortseingang jedoch aus den Augen. Der aggressive E-Biker war zwischen 40 und 50 Jahre alt, größer als 180 cm und hatte dunkelblonde, zur Seite gekämmte Haare. Er trug eine auffällig grüne Jacke und war mit einem neon-grün lackiertem E-Bike unterwegs.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Vorfall am Sonntag, gegen 17.45 Uhr im Kreisverkehr in Höhe des "Chausseehauses" beobachtet? Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrradfahrer machen? Hinweise erbittet die Polizei in Marburg unter Telefon 0 64 21- 40 60.