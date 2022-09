Rätsel um schwer verletzten Mann in Marburg

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr hatte ein Zeuge den Mann in der Straße "Am Ortenbergsteg" gefunden. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

MARBURG - Ein schwer verletzter Mann und die Frage: Was ist passiert? Die Marburger Kriminalpolizei hat es aktuell mit einem rätselhaften Fall zu tun.

Am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr hatte ein Zeuge den Mann in der Straße "Am Ortenbergsteg" in der Nähe des Bahnhofes gefunden. Der 46-Jährige hatte nach Polizeiangaben starke Verletzungen im Gesicht und konnte sich an kaum etwas erinnern. Um ihn herum lagen mehrere Geldkarten und sein Portemonnaie fehlte offenbar. Der Verletzte stammt aus dem Landkreis Rosenheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden, dass Unbekannte den Mann ausgeraubt haben.

Der 46-Jährige kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise: Wer hat am Sonntagmorgen eine Auseinandersetzung am Treppenaufgang beobachtet? Wem sind verdächtige Personen am Bahnhof oder in der Straße "Am Ortenbergsteg" in den frühen Morgenstunden aufgefallen? Hinweise können unter der Telefonnummer 06421-4060 abgegeben werden.