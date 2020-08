Raubopfer trifft Täter an Marburger Lahnterrassen wieder

Die Polizei Marburg sucht Zeugen einer kuriosen Situation an den Marburger Lahnterrassen. Symbolfoto: Archiv

Jetzt teilen:

Marburg (red). Kurioser Fall an den Marburger Lahnterrassen: Ein 15-Jähriger wurde dabei zunächst in eine Falle gelockt, außer Gefecht gesetzt und beraubt. Eine Woche später trifft er wieder auf die Täter. Aber der Reihe nach ...

In der Nacht zum Samstag, 8. August, hat der 15-Jährige der Polizei einen Raub angezeigt. Nach seinen Angaben sprachen ihn um 0.45 Uhr zwei ihm unbekannte Männer an den Lahnterrassen an, lockten ihn unter einem Vorwand in ein Gebüsch und setzten ihn dort auf unbekannte Weise kurzfristig außer Gefecht.

Als der Junge wieder erwachte, waren seine Bauchtasche, seine Basecap und eine Halskette weg.

Die Halskette

bleibt verschwunden

Als der Jugendliche unmittelbar danach einen der beiden Männer wiedererkannte, fand er bei dem sehr stark betrunkenen Mann seine Kappe und seine Tasche wieder. Die Kette blieb verschwunden.

Als der Jugendliche am Samstagabend, 15. August, erneut in Marburg war, erkannte er an den Lahnterrassen die beiden mutmaßlichen Täter wieder. Einer der beiden trug dabei die noch fehlende Silberkette. Während der Jugendliche die beiden vom Steg bei der Mensa aus beobachtete, mit der Polizei telefonierte und anschließend die Gruppe filmte, gesellte sich ein dritter Mann zu den Wiedererkannten.

Zeuge greift ein

und kann schlichten

Der bemerkte das Filmen und stellte den Jugendlichen zur Rede, wobei er herumschrie und es letztlich zu einer Auseinandersetzung kam. Das Ganze endete letztlich mit der Festnahme von insgesamt drei Tatverdächtigen.

Die Kripo sucht jetzt insbesondere den Mann, der die Situation offenbar erkannte, einschritt und dem 15-Jährigen half, indem er ein Gespräch mit dessen Kontrahenten führte. Der Passant hat es dabei geschafft, die Auseinandersetzung zu beenden. Die Kripo bittet diesen Mann, der für sie ein wichtiger Zeuge ist, dringend, sich zu melden. Die Lahntreppen waren zur Tatzeit der Auseinandersetzung am Samstag, 15. August, gegen 21.45 Uhr gut besucht.

Die Kripo bittet daher etwaige weitere Zeugen des Geschehens, sich unter Telefon 0 64 21-40 60.