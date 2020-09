Recht und Gesetz im Dannenröder Forst durchsetzen

"Der Lückenschluss der A 49 ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt mit überregionaler Bedeutung, besonders jedoch für unseren ländlichen Raum", sagt Kanzleramtsminister Helge Braun (CDU/Wahlkreisabgeordneter Gießen-Alsfeld). "Mit der jahrzehntelangen Planung und den vielen zustimmenden Entscheidungen, nicht zuletzt durch das Bundesverwaltungsgericht, haben wir eine Situation, in der mit dem Bau begonnen werden kann und im Hinblick auf die belasteten Anwohner auch begonnen werden muss", betont Braun.

Der Streckenverlauf der A 49 sei das Ergebnis eines langjährigen Abwägungsprozesses mit unterschiedlichen Trassenvarianten. Die dafür notwendige Rodung von drei Prozent des Dannenröder Forstes werde durch Aufforstungsmaßnahmen in gleichem Umfang ausgeglichen. An anderer Stelle werde sogar darüber hinaus eine sehr viel größere Waldfläche der forstwirtschaftlichen Nutzung entzogen.

"Ich werbe deshalb auf allen Ebenen und in vielen Gesprächen für die Notwendigkeit des Lückenschlusses der A 49, auf den viele Menschen in der Region schon lange warten. Die Autobahn hat erhebliche Bedeutung bei der Erschließung des ländlichen Raums, bei der Stärkung unserer Wirtschaftskraft und dem Anschluss an den Fernverkehr", sagt Braun.

Wenn man dem verbliebenen Lückenschluss der bereits seit langem weit vorangeschrittenen A 49 kritisch gegenübersteht, könne man dagegen demonstrieren und auch für seine Meinung werben. "Ich respektiere andere Meinungen sehr, insbesondere, wenn sie auf so gewichtige Gründe wie Gewässer- und Klimaschutz zurückgehen. Dazu gab es bei der Planung der A 49 vielfältigen Dialog. Darin bringe ich mich auch gerne ein. Kein Verständnis dürfen wir für gewaltsame Blockaden haben", betont Braun. Und weiter: "Für uns im mittelhessischen Raum sind die Ansammlungen zugereister Demonstranten, die teilweise gewaltbereit sind, neu. Oft steht dahinter auch eine generelle Ablehnung des Autos, die die Lebenswirklichkeit im ländlichen Raum verkennt. Eine Instrumentalisierung des Baus der A 49 von außen müssen wir genauso entschieden entgegentreten wie jeglicher Gewaltbereitschaft." (cl)