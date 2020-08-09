Sonntag,
09.08.2020 - 22:30
2 min
Rhön-Klinikum schreibt rote Zahlen
Die Rhön-Klinikum AG, die auch das Uni-Klinikum Gießen-Marburg (UKGM) betreibt, hat just ihre Halbjahresbilanz vorgelegt. Demnach ist der Konzern in die roten Zahlen gerutscht ...
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