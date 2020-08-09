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Sonntag, 09.08.2020 - 22:30
2 min

Rhön-Klinikum schreibt rote Zahlen

Die Rhön-Klinikum AG, die auch das Uni-Klinikum Gießen-Marburg (UKGM) betreibt, hat just ihre Halbjahresbilanz vorgelegt. Demnach ist der Konzern in die roten Zahlen gerutscht ...

Von Andreas Schmidt
Das UKGM soll auch unter Asklepios eine tragende Rolle spielen, teilte die Rhön AG mit. Foto: Thorsten Richter

Das UKGM soll auch unter Asklepios eine tragende Rolle spielen, teilte die Rhön AG mit. Foto: Thorsten Richter

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