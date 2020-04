Richtsberg-Bewohnernetzwerk Goes Digital

Mitarbeiter des Bewohnernetzwerks für Soziale Fragen (BSF) am Marburger Richtsberg sind derzeit vor allem online für die Menschen da, wie sie hier auf Facebook zeigen. Screenshot: Heiko Krause

MARBURGKontaktverbot, Abstands- und Hygieneregeln bestimmen derzeit das Leben aller. In sozialen Brennpunkten beschränken die strengen Corona-Vorschriften natürlich auch die Unterstützungs- und Beratungsangebote durch Gemeinwesenvereine. Das Bewohnernetzwerk für Soziale Fragen (BSF) am Marburger Richtsberg arbeitet jedoch weiter und stellt sich der Aufgabe telefonisch und vor allem digital.

"Wichtig ist es, neue Wege zu finden, trotz der Kontaktbeschränkungen miteinander in Kontakt zu bleiben", betont Mirco Niebuhr vom BSF, denn es gelte jetzt, die Beratungsdienstleistungen nicht einzuschränken, sondern eher auszubauen.

Seitens des Stadtteilmanagements musste laut Pia Tana Gattinger die Stadtteilzeitung innerhalb einer Woche angepasst und alle geplanten Veranstaltungen abgesagt werden, "dazu wurden die notwendigen Infos zu Corona eingefügt".

Außerdem seien aktuelle Flyer flächendeckend verteilt worden. Zudem habe das BSF die jeweiligen Zielgruppen telefonisch oder per Mail informiert. "Viel Umorganisation war zu leisten." Wie Marion Bender, für den Familienbereich des BSF zuständig, erläutert, gebe es jetzt regelmäßige telefonische Gespräche mit Familien. Dabei werde unter anderem Beratung und Antragshilfe geboten, die auch über die Post erfolge. Kreativtipps für Eltern und Kinder würden zudem über "Whatsapp" gesendet. "Wir erstellen kleine Videoclips zum Beispiel über einfaches Kochen mit Kindern, Tipps für Spaziergänge und Bastelideen die selber gedreht und in die Gruppen verschickt werden". Geplant sei darüber hinaus, wie Niebuhr ergänzt, auf einer Onlineplattform Touren für Schnitzeljagden einzustellen, damit Familien mit ihren Kindern sich im Freien bewegen könnten. Für Senioren bietet das BSF laut Bender neben Telefongesprächen unter anderem "kleine Pakete gegen die Langeweile" und Einkaufsdienste.

Die Sozial-und Schuldnerberatung erfolge seit dem 17 März durch eine telefonische Rufbereitschaft durch drei Kolleginnen, erzählt Susanne Friedrich für ihren Bereich. Die Bearbeitung von Anfragen erfolge zudem per Mail oder über die sozialen Netzwerke.

"Das mögliche Ausfüllen von Anträgen muss der jeweiligen Situation entsprechend improvisiert werden", so Friedrich, "Anträge können etwa in den BSF-Briefkasten eingeworfen werden, per Telefon in "Teamwork" ausgefüllt, und anschließend durch Mitarbeiter zu den Klienten nach Hause in die Briefkästen verteilt werden". Viel Aufklärungsarbeit bedürfe es bei Migranten, wie Kamaran Laylany weiß. "Viele von ihnen bekommen falsche Infos oder verstehen die ganze Informationsflut nicht" hebt er hervor. Neben dem Telefon im Stadtteil unterwegs, "werden mit dem nötigen Abstand den Menschen die Wichtigkeit der Verhaltensregeln nahe gebracht".

"Die Jugendarbeit am Richtsberg geht trotz Corona-Krise weiter und wir sind weiterhin für die Jugendlichen im Stadtteil da", betont Björn Drott. Jeden Tag gebe es digitale oder halbdigitale Angebote, unter anderem über YouTube Videos zum Kochen, Basteln und Sport, und auch auf Facebook und Instagram ist die Jugendarbeit des BSF aktiv. "Unser Team hat in den vergangenen Wochen alle Kontakte und Ressourcen sowie Kommunikationsmedien mobilisiert, um das zu ermöglichen," so Drott nicht ganz ohne Stolz

Hilfe bei Hausaufgaben laufe weiter und das immer offene Ohr für alle Probleme Jugendlicher habe das BSF auch jetzt, hebt Drott hervor, "meist über das Smartphone oder den Computer". Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätten beispielsweise eine "WhatsApp-Bereitschaft" in der sie Fragen der Jugendlichen aufnehmen. Themen in Gruppenchats seien etwa Fake News, was dürfe unternommen werden oder was ist gegen Langeweile zu tun.

Bisher basiere die meiste Arbeit des BSF auf persönlichen Treffen, betont Niebuhr abschließend. Dass der Kontakt zwischen BSF-Mitarbeitern und den Bewohnern online, etwa durch Konferenzen und Messangerdienste, aufrecht erhalten werden soll, hätte ohne die Einschränkungen sicher noch eine Weile auf sich warten lassen, zumal Ausstattung und Umgang mit digitalen Medien bei den Familien am Richtsberg häufig unzureichend sei. Trotzdem müssten derzeit Aufklärungsarbeit und Unterstützungsangebote für alle Bewohner weitestgehend ohne direkten Kontakt laufen und digitale Angebote oder Kreativpäckchen als Ersatz für Gruppentreffen dienen. "Aber dieser echten Herausforderung stellen wir uns."