Rocky Horror Show - Reis, Zeitung, Tröten und Gummihandschuhe sind gefragt

Erstmalig komplett in deutscher Sprache präsentiert die Marburger Waggonhalle Richard O'Briens "Rocky Horror Show". Das Kultmusical gibt es Open Air auf dem Gelände der Waggonhalle zu erleben. Premieren sind am Mittwoch und Donnerstag, 21. und 22. Juli, jeweils um 19.30 Uhr. Premierenkarten kosten im Vorverkauf 31 Euro plus Gebühr (Abendkasse 37 Euro). Weitere Aufführungen gibt es am Freitag und Samstag, 23. und 24. Juli, um jeweils 19.30 Uhr. Die Karten dafür kosten 26 Euro plus Gebühr im Vorverkauf und 34 Euro an der Abendkasse. Die Veranstalter versprechen ein unvergessliches Erlebnis mit den schrillen Kostümen und allen vertrauten Songs, dazu die komische Erzählung des Ehepaars Brad Majors und Janet Weiss, das auf den außerirdischen Wissenschaftler Dr. Frank N. Furter mit seinem Wesen Rocky trifft. Und das Publikum macht in der Regel kräftig mit. Foto: Waggonhalle