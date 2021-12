Rollendes Auto und verpasster Heldenmoment

Dieses selbstfahrende "Ei" ist bislang nicht auf heimischen Straßen zu sehen. Schon gar nicht ohne Fahrer. Foto: Andrej Sokolow/dpa

MARBURG - Als ich vor ein paar Jahren erstmals eine Virtual-Reality-Brille aufsetzte, hatte ich diesen Moment, in dem ich dachte: Krass, wie weit die Technik schon ist. Und genau dieser Gedanke schoss mir kürzlich wieder durch den Kopf. Ich fuhr grade meine Kinder zur Schule, als ich eines dieser selbstfahrenden Fahrzeuge sah.

Die kannte ich bislang nur aus Fernsehberichten, in denen aufgeregte Reporter auf dem Rücksitz eines dieser spacigen Autos sitzen und beschwingt von der Mobilität von morgen erzählen. Oder von nüchternen Meldungen, in denen ein autonom fahrender Wagen in einen schlimmen Unfall verwickelt war. Und jetzt fuhr diese Zukunftsmusik direkt an einer Tankstelle an mir vorbei.

Cool. Dieser Gedanke wurde nach circa 1,5 Sekunden aber von dem Gefühl überlagert, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Warum sitzt in diesem Auto noch nicht mal jemand auf der Rückbank - und warum rollt der Wagen schnurstracks auf die Autos zu, die an der angrenzenden Straße an der Ampel Schlage stehen?

Kurz drauf dämmerte es mir, dass dieses Auto zwar autonom fuhr - wohl aber nur, weil es ohne Gang und Betätigung der Handbremse an der Tanke abgestellt worden war.

Ich wünschte, ich könnte jetzt schreiben, wie ich heldenhaft zu diesem Fahrzeug sprintete, die Fahrertür aufriss und es vor der drohenden Kollision mit anderen Autos zum Stoppen brachte. Weil ich aber direkt das Szenario vor Augen hatte, wie mir der Wagen bei diesem Versuch über den Fuß rollt und ich nach dem Crash vermutlich für den (fehlenden) Fahrer gehalten werden würde, bin ich dann doch unheroisch in meinem Auto sitzen geblieben und habe stattdessen gemeinsam mit meinen Kindern staunend der rollenden Gefahr nachgeschaut.

Und es passierte: nichts. Einem Wagen auf der Straße gelang es vor dem von mir mit einer Wahrscheinlichkeit von mindestens 90 Prozent prognostizierten Zusammenprall grade noch rechtzeitig weiterzufahren. Und dann blieb das führerlose Auto mitten auf der Straße so etwa 30 Zentimeter vor einem der Wagen in der Ampelschlange tatsächlich stehen.

Im Losfahren sah ich noch, wie die Autofahrerin, die eben grade so einem ärgerlichen Blechschaden entgangen war, über die Beifahrerseite des fremden Autos vermutlich die Handbremse zog.

Am Ende war es dann doch nur ein krasser Moment - mit der krassen Technik auf heimischen Straßen dauert's wohl noch ein bisschen.