Rollstuhl aus Garage geklaut

Weimar-Roth (red). Aus der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Raiffeisenstraße im Weimarer Ortsteil Roth hat ein Dieb einen schwarzen Rollstuhl mit elektronischer Brems- und Anschiebehilfe geklaut. Als das Opfer den Diebstahl am Freitag, 14. Februar, um 15 Uhr feststellte, stand das sonst üblicherweise geschlossene Garagentor offen. Der Diebstahl ereignete sich demnach am Freitag zwischen 12 und 15 Uhr. Bislang ergaben sich weder Hinweise auf den oder die Täter noch auf den Verbleib des Rollstuhls im Wert von fast 4000 Euro.

Hinweise erbitte die Polizei Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60.