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Samstag, 04.04.2020 - 12:30
4 min

Rückblick: Mittelhessische Experten warnten vor einer Pandemie

Vor 15 Jahren hat unsere Redaktion in Gesprächen mit Virologen eine Pandemie und Notfallpläne thematisiert. Die Pandemie kam also nicht überraschend, aber sind wir auch vorbereitet? Fragen.

Jörgen Linker: Redakteur Dillenburg
Von Jörgen Linker
Redakteur Dillenburg
Unsere Redaktion hat vor 15 Jahren über eine mögliche Pandemie berichtet.

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