Rückenlandung und Beinbruch: Flucht vor Polizei endet schmerzhaft

NEUSTADT - Ein Mann hat sich auf der Flucht vor der Polizei ein Bein gebrochen und ist ins Krankenhaus gebracht worden. Es habe keine Fremdeinwirkung gegeben, teilte die Polizei in Marburg am Freitag mit.

Drei Polizeibeamte seien bei dem Einsatz am Donnerstag im Landkreis Marburg-Biedenkopf leicht verletzt worden. Der 52-Jährige hatte von seiner Wohnung in Neustadt in ärztliche Obhut gebracht werden sollen. Er schubste die Beamten weg und flüchtete über den Balkon. Obwohl er beim Runterklettern abrutschte und auf dem Rücken landete, setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Die Fahndung nach dem Mann mit mehreren Streifenwagen endete mit der Festnahme. Bei einem weiteren Fluchtversuch, diesmal aus einem Rettungswagen, habe sich der Mann dann ohne Fremdeinwirkung das Bein gebrochen.