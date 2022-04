Rufbus fährt ab 25. April

Ab dem 25. April verbindet ein neuer Rufbus Marburgs westliche Stadtteile mit den Pharmastandorten in Marbach und Görzhäuser Hof. Foto: Jonas Becker i.A.d. Stadtwerke Marburg

MARBURG - Tausende Menschen aus Marburg und der Region arbeiten an den Pharmastandorten in der Marbach und am Görzhäuser Hof. Um eine Alternative zum eigenen Auto zu schaffen, testen Stadt und Stadtwerke ein neues ÖPNV-Angebot für die westlichen Stadtteile. Start ist am Montag, 25. April.

Die Stadt Marburg finanziert probeweise eine Busanbindung von den Stadtteilen Dilschhausen, Dagobertshausen, Elnhausen und Wehrshausen zu den Pharmastandorten Marbach und Görzhäuser Hof. Bei positiver Resonanz soll es eine dauerhafte Busverbindung geben. Der Rufbus der Linie R 15 kann unter Telefon 0 64 21-20 58 11 oder online auf www.stadtwerke-marburg.de/verkehr/bus-bahn/ fahrplaene gebucht werden. Er fährt um 6 Uhr, 7 Uhr und 8 Uhr, mittags um 12 Uhr und 13 Uhr sowie am Nachmittag/Abend um 17 Uhr und 18 Uhr. Die Rückfahrten erfolgen ab Behringwerke morgens um 6.30 Uhr, mittags um 12.30 Uhr und 13.30 Uhr sowie am Nachmittag/Abend um 16.30 Uhr, 17.30 Uhr und 18.30 Uhr.