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Donnerstag, 16.07.2020 - 11:15
2 min

Sanierungsarbeiten an Marburger Pardeck auf der Zielgeraden

1,6 Millionen Euro investieren die Stadtwerke gerade in die Sanierung des Parkdecks am Marburger Hauptbahnhof. Obwohl noch viel zu tun ist, soll bis Ende August wieder geparkt werden dürfen.

Von Katja Peters
Polier André Müller von der Firma Schädla bei Arbeiten auf dem Parkdeck am Marburger Hauptbahnhof. Foto: Thorsten Richter

Polier André Müller von der Firma Schädla bei Arbeiten auf dem Parkdeck am Marburger Hauptbahnhof. Foto: Thorsten Richter

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