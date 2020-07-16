Donnerstag,
16.07.2020 - 11:15
2 min
Sanierungsarbeiten an Marburger Pardeck auf der Zielgeraden
1,6 Millionen Euro investieren die Stadtwerke gerade in die Sanierung des Parkdecks am Marburger Hauptbahnhof. Obwohl noch viel zu tun ist, soll bis Ende August wieder geparkt werden dürfen.
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