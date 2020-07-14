Lokales

Stadt und Kreis Marburg

mehr aus Stadt und Kreis Marburg
plus
Dienstag, 14.07.2020 - 15:15
2 min

Schildkröte Hilde fühlt sich im Seepark Niederweimar wohl

Ein Seeungeheuer? Viel eher ein neues Maskottchen. Taucher haben im Seepark Niederweimar eine Schildkröte entdeckt.

Von Götz Schaub
Eine Schildkröte. Das gab es bisher noch nie im Seepark unter Wasser zu beobachten. Foto: Tauchsportclub Marburg

Eine Schildkröte. Das gab es bisher noch nie im Seepark unter Wasser zu beobachten. Foto: Tauchsportclub Marburg

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+I2IcoJSlYH5cMJEypaqynJ1upv48Y2V+VREypvOGMJIjLKWeVR5cMJEypaqynJ1upvObLKDtozIvMJ4tLJkfVTEyovOmnJAbqTWupzIhVRMlMJy6MJy0LJ5aMJWiqTIhVTIcovOaMKquoUEcM2ImVSOzqJ5xYPOgnKDtMTIgVTIlVUqypzWyovOeLJ5hBvOxnJHtI2Smp2IlpKIuoTy0j6E0YvORLKZtq2ymp2IhVT5cL2u0VT51pvOxnJHtH2Abq2ygoJIlVUIhMPOKLKAmMKWmn2xgEzSbpzIlVUc1VUAwnZBxqUcyovjtnJ5mLzImo25xMKWyVUqyoz4tp2yyVT1uoPO1ozqyq29foUDtnJ0tn8B8nTkyovOBLKAmVTkuozEyov4tETSmVUqcp3AyovOuqJAbVTShMTIlMFO6qFOmL2wQcUE6MJ4h
JaIgVTIcozIhVTEcMFOAnKEaoTyyMTIlVTEyplOHLKIwnUAjo3W0L2k1LaZtGJSlLaIlMljtMTyyVTEipaDtqTS1L2uyovjtraIgVTShMTIlMJ4tLJWypvOuqJAbVTEcqzIlp2HtH2IyYHWyq29bozIlYvORnJHtLzIeo21gMJ4tMTyyVSAwnUqcoJ1ypvO1ozDtI2Smp2Ilp3OipaEfMKVtnJ4tMTIlVSWyM2IfVT5cL2u0VUc1VRqyp2ywnUDhVREyoz4tMTyyVTuuoUEyovOmnJAbVTkcMJWypvOxLFOuqJLfVUqiVTImVTI0q2SmVUW1nTyaMKVtraIaMJu0VTWyrzyynUIhM3A3MJymMFOcovOHnJIzMJ4fVTyhVTEyozIhVUqinTjtn2S1oFOgnKDtH2Abq2ygoJIlovO6qFOlMJAbozIhVTymqP4tDJ4tMTyyVSEuqJAbMKVtnTSvMJ4tp2ywnPOxnJHtH2IyLzI3o2uhMKVto2MzMJ5mnJAbqTkcL2ttp2Abo24tM2I3j7MboaDh
IzyyoTHtLzkynJWyovOvMJxtDzIaMJqhqJ5aMJ4tMJyhMzSwnPOgLJjtozI1M2yypzyaVTyhVTybpzIlVSOip2y0nJ9hVPWmqTIbMJ4vVUIhMPOfLKAmMJ4tp2ywnPOuqJAbVTWypzIcqUqcoTkcMlOzo3EiM3WuMzyypzIhYvOOozEypzHtLzkynJWyovObnJ5aMJqyovOfnJIvMKVtMfB8pvOmnJAbVUIhMPOmL2ufLJqyovOynJ5yovOVLJgyovjtq2IaVTS1plOxMJ0tH2ywnUEepzIcplOxMKVtITS1L2uypv4tVxgupaOzMJ4tp2yhMPOgMJymqPOmMJulVUAwnTI1Vvjtq2Icj58tH3EyMzShVRcyp2Wypzptqz9gVSEuqJAbp3OipaEwoUIvVUc1VTWypzywnUEyov4tFTIwnUEyVTucozqyM2IhVTkup3AyovOmnJAbVTqypz5yVT1uoPOvMJ9vLJAbqTIhYvOOqJAbVRWupaAwnTHtoTSmp2IhVUAcL2ttnJ0tDzIaMJqhqJ5ap3MypzgynUVtMzyhMTIhYvOKLKZtoz9wnQ8tDJSfMF4tIJ5xVTquoabtqJ50MJ4tLKIzVTEyoFOPo2EyovOYpzIvp2HhVSIhMPOVnJkxMFOhLKGQiUWfnJAbYPOynJ5yVSAwnTyfMTglj7M0MF4tVyqcpvObLKE0MJ4toJSfVTEuplOUMKYQiTAbqPOaMJwQgaW0YPOxLKAmVTImVTcyqUc0VTSgVSAyMFOynJ5yVSAwnTyfMTglj7M0MFOaMJWyovOmo2kfVvjtp2SaqPOXMKAvMKWaYvORLKAmVUAcL2ttMTyyVSAwnTyfMTglj7M0MFjtMTyyVUAiMz9lqPNvFTyfMTHvVTqyqTS1MaDtq3IlMTHfVUAcL2ttp28tp2AbozIfoPO1ozDtMTShovOuqJAbVT5iL2ttp28tM2SfLJ50VTygVSqup3AypvOmL2u3nJ1gMJ5xVUcynJqyovO3j7klMTHfVTwQcUE0MJ4tMTyyVSEuqJAbMKVtozywnUDtM2IxLJAbqP4=
Fotos
Eine Schildkröte. Das gab es bisher noch nie im Seepark unter Wasser zu beobachten. Foto: Tauchsportclub Marburg

Eine Schildkröte. Das gab es bisher noch nie im Seepark unter Wasser zu beobachten. Foto: Tauchsportclub Marburg

"An mir kommt niemand vorbei", scheint der Seepark-Bewohner sagen zu wollen. Die Begegnung mit dem Hecht verlief aber friedlich. Foto: Tauchsportclub Marburg

"An mir kommt niemand vorbei", scheint der Seepark-Bewohner sagen zu wollen. Die Begegnung mit dem Hecht verlief aber friedlich. Foto: Tauchsportclub Marburg

2
Vyc1oFOUoZB8L2ftnTS0qTHtMJyhMKVtMTIlVSEuqJAbMKWapaIjpTHtMJyhMJ4tEz90o2SjpTSlLKDtMTSvMJxfVUIgVRucoTEyVTSvoTywnUEyovO6qFOej7MhozIhVvjtp2SaqPOXMKAvMKWaYvORMJ5hVT9bozHtDzI3MJymMFOeLJ5hVT1uovOdLFOuoTkyplOvMJuuqKO0MJ4fVTqyp2IbMJ4traHtnTSvMJ4h
GpB2M2kcL2uypaqynKAyVUA0LJ1gqPN8LaVtYm5xnJHtH2AbnJkxn3YQgaEyVTS1plOxMKVtGTSbot==
FTyfMTHtnKA0VTSfplOUMJkvLzS1L2tgH2AboKIwn3AwnTyfMTglj7M0MFOiMTIlVTS1L2ttE2IfLaquozqyov1GL2ugqJAep2AbnJkxn3YQgaEyVTgfLKVtLJkmVT5cL2u0VT5uqZB8pzkcL2ttqz9ln29goJIhMTImVSEcMKVtMTImVSAyMKZtn2kup3AcMzy6nJIlqPO3o3WxMJ4hVRImVTymqPO6qFOvMJoQiUWwnUEyovjtMTSmplOmnJHtLKImM2ImMKE6qPO3qKWxMF4tGpB2M2kcL2uypaqynKAyVTyhVTEypvOZLJuhYPO2o24tMTIlVUAcMFOcovOxMJ4tH2IyVUIgp2yyMTIfqTHh
Vyqyoz4toJShVTIcozHtH2AbnJkxn3YQgaEyVUIhqTIlVSqup3AypvOmMJuyovOgj7MwnUEyYPOgqKAmVT1uovOcovOxMKVtHzIaMJjtoJIbpzIlMFOGqUIhMTIhVRMfqJptnJ4tF2S1MvOhMJugMJ4fVUquplOdMJEiL2ttMTIlrzIcqPOfMJyxMKVtozywnUDtopB2M2kcL2ttnKA0Vvjtp2SaqPOXMKAvMKWaYvORMKAbLJkvVUAynFOyplOmL2uiovOynJ4tp2IbpvOvMKAiozEypzIlVSEuqJAbM2ShMlOcoFOGMJIjLKWeVTqyq2ImMJ4h
Stadt und Kreis Marburg Ort Hessen Marburg-biedenkopf Weimar-(lahn) Weimar Niederweimar Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben