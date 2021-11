Schlägerei vor Mensa in Marburg

Nach einer Schlägerei vor der Mensa in Marburg sucht die Polizei Zeugen. Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

MARBURG - Bereits am vergangenen Donnerstagabend ist es vor der Mensa am Erlenring in Marburg zu einer Schlägerei gekommen, drei Männer hatten einen 17-Jährigen angegriffen. Das teilte die Polizei am Montag mit und sucht nun nach Zeugen.

Laut Zeugenaussagen, so die Polizei, hatten am 18. November um 19.40 Uhr drei junge Männer auf einen 17-Jährigen eingeschlagen und seien anschließend mit einem Auto geflüchtet. Weder Typ noch Kennzeichen noch Farbe des Pkw seien bekannt. Nach den bisherigen Angaben saßen das spätere Opfer und zwei Begleiterinnen auf einer Bank, als sich die Dreiergruppe näherte und zunächst den 17-Jährigen anpöbelte. Anschließend schlugen alle drei Männer zu. Sie hörten auf, als die Zeuginnen dazwischen gingen, und flüchteten, als sie mitbekommen hatten, dass die Polizei verständigt wurde.

Die Personenbeschreibung der Gesuchten: ca. 1,70 Meter groß, schlank; ca. 1,80 Meter groß, schlank, graue Jogginghose, schwarze Jacke, wurde mit "Ali" angesprochen; ca. 1,83 Meter groß, schlank, weiße Jacke. Die Polizei fragt nun: Wer hat die Auseinandersetzung noch beobachtet? Wer kann Hinweise geben, die zur Identifizierung der beschriebenen Männer beitragen kann? Hinweise erbittet die Polizei Marburg unter 06421-4060.