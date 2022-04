Schwerverletzter liegt in Haus in Kirchhain

In einem Haus in Kirchhain ist am Freitag ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Symbolfoto: Edgar Meistrell

KIRCHHAIN - In einem Haus in der Straße im Brand in der Kirchhainer Kernstadt ist am Freitag, 1. April, ein schwer verletzter Mann gefunden worden. Gegen 17.20 Uhr wurde die Person entdeckt. Bei dem Opfer handle es sich um einen 59 Jahre alter Mann, teilte die Polizei mit. Dieser habe schwere, über den gesamten Körper verteilte Verletzungen gehabt. Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei ergaben bislang keine Hinweise auf einen Geschehensablauf oder auf ein Motiv. Die Staatsanwaltschaft Marburg und die Kripo Marburg suchen deshalb dringend nach Zeugen.

Die Ermittler gehen davon aus, dass die Tat zwischen 17 und 17.15 Uhr passiert sein soll. "Der Verletzte befindet sich derzeit im Krankenhaus und ist nicht vernehmungsfähig", teilte Polizeisprecher Martin Ahlich mit. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Marburg unter Telefon 0 64 21-40 60.