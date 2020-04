Sechs Corona-Infizierte liegen in Marburg-Biedenkopf auf der Intensivstation

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Marburg-Biedenkopf (ll). Sowohl die Gesamtzahl der am Coronavirus erkrankten Menschen im Landkreis steigt, aber auch die Anzahl derer, die als genesen angesehen werden.

Nach Angaben der Pressestelle des Landkreises haben sich bislang 141 Menschen mit dem Virus infiziert. Das sind acht mehr als am Donnerstag. Zugleich gibt es nun vier genesene Personen mehr (76), als am Vortag. Damit sind, bei einem Verstorbenen, aktuell 64 infizierte Personen. Zehn davon befinden sich in stationärer Behandlung. Und sechs Erkrankte benötigen in intensivmedizinischer Betreuung.

Mit einer kurzfristig organisierten Plakataktion möchten der Landkreis Marburg-Biedenkopf und die Stadt Marburg auch die heimischen Metzgerei- und Bäckereibetriebe unterstützen. Unter dem Motto "Wir sind noch da ... für Sie" können die Betriebe jetzt deutlich machen, dass sie auch in der Corona-Krise für den Einkauf von Lebensmitteln zur Verfügung stehen.

"Wir stehen für eine verbrauchernahe Versorgung", machten die Innungsobermeister Martin Meier (Metzger) und Bäcker Ulrich Leinweber deutlich. Gerade in der Corona-Krise spiele das regionale Lebensmittelhandwerk eine wichtige Rolle. Von großem Wert seien dabei auch die kurzen und nachvollziehbaren Transportwege, unterstrich Martin Meier. "Weder Rohstoffe noch Produkte werden im Handwerk über weite Strecken transportiert. Sie werden aus der Region für die Region produziert und vermarktet", ergänzte Ulrich Leinweber. Teilweise bieten die Betriebe auch einen Liefer-Service, um Kunden, die nicht mobil sind, versorgen zu können.