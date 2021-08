Sie helfen Fußball-Frauen in Indonesien

Heidi und Rainer Scheunemann organisieren in Indonesien Fußballtraining für junge Frauen. Foto: Christus-Treff Marburg

MARBURG - Heidi Scheunemann ist seit 2009 als Fußballtrainerin in der Talentförderung in der indonesischen Provinz Papua aktiv. Zusammen mit ihrem Mann hilft sie jungen Frauen aus schwierigen Verhältnissen, ihre Talente zu entdecken und zu fördern. Ihr christlicher Glaube motiviert sie dazu. Am 9. September berichten sie und ihr Mann Rainer beim Christus-Treff-Gottesdienst in Marburg von ihrer Arbeit.

1999 begann Heidi Scheunemann gemeinsam mit ihrem Mann, Fußballturniere für Kinder, Jugendliche und Studierende in ihrer Wahlheimat Papua zu organisieren. Seit 2009 ist sie dort auch Fußballtrainerin in der Talentförderung, 2013 erwarb sie in Deutschland ihre UEFA-B-Trainer-Lizenz. Besonders am Herzen liegt ihr die Förderung der 12 bis 16-jährigen weiblichen Nachwuchstalente. Bereits 2010 holte ihr Team, Galanita Persipura, die Meisterschaft von Papua. Fünf der Mädchen spielten 2015 in der indonesischen Frauenfußball-Nationalmannschaft, eine als Spielführerin. 2021 spielen acht ihrer Spielerinnen in der offiziellen Papua-Auswahlmannschaft.

Starthilfe für ein neues Projekt in Indien leisten

Aber es geht Heidi Scheunemann um mehr als nur um sportliche Erfolge. "Fast alle Spielerinnen kommen aus schwierigen Familienverhältnissen, in denen oft Alkoholismus oder auch Missbrauch herrschen. Mir ist es wichtig, in der Mannschaft ein neues Familiengefühl zu schaffen. Die Kinder sollen sich angenommen fühlen, so wie sie sind. Und ich möchte sie ermutigen, ihre Talente zu entdecken und auch zu entfalten", sagt sie.

Im September 2021 wird sie nach Indien reisen, um dort Starthilfe für ein neues Projekt zu leisten: Der Aufbau einer Mädchenfußballakademie, in der Mädchen neben qualitativ hochwertiger Talentförderung im Fußball auch eine gute Schulausbildung bekommen sollen.

Am 9. September berichten Heidi und Rainer Scheunemann im Christus-Treff-Gottesdienst von ihren Erfahrungen und Projekten. Der Gottesdienst findet um 20 Uhr in der Lutherischen Pfarrkirche Marburg statt.