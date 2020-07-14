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Dienstag, 14.07.2020 - 16:15
3 min

Sie ist Marburgs "Batwoman"

Kaija Spruck päppelt in Wehrda Dutzende verletzte Tiere auf. Sie ist die Retterin der Fledermäuse ...

Von Björn Wisker
Kaija Spruck ist Fachfrau für Fledermausschutz und päppelt in ihrer Auffangstation in Wehrda kranke und verletzte Tiere auf. Foto: Thorsten Richter

Kaija Spruck ist Fachfrau für Fledermausschutz und päppelt in ihrer Auffangstation in Wehrda kranke und verletzte Tiere auf. Foto: Thorsten Richter

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